Ten sklep jest najtańszy w Polsce. Biedronka i Lidl zostawione w tyle

Wojna cenowa Biedronki i Lidla nie ma końca. Oba dyskonty przekonują, że w ich sklepach jest najtaniej. Ale z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency w lutym 2024 r. wynika, że żadna nie jest tą najtańszą – pisze Business Insider. Biedronka zajęła drugie miejsce, a Lidl trzecie. Niekwestionowanym zwycięzcą jest Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w tej sieci wyniósł 217,88 zł. To wzrost o 4,75 zł, czyli o 2,23 proc. więcej niż najtańszy koszyk w styczniu br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 11,61 zł (Biedronka) i 13,15 zł (Lidl). Najdroższa okazała się sieć Netto – koszt koszyka zakupowego to 337,12 zł.

Co podrożało najbardziej?

W lutym 2024 r. względem 2023 r. podrożało sześć na 10 analizowanych kategorii produktów: produkty sypkie, napoje, słodycze, dodatki, chemia domowa i kosmetyki oraz używki i piwo. W ujęciu rok do roku potaniały produkty tłuszczowe (30,32 proc.), nabiał (8,48 proc.), mięso, wędliny i ryby (7,33 proc.) oraz mrożonki (6,16 proc.). W największym stopniu zdrożały produkty sypkie. W lutym br. wzrost ten wyniósł 17,12 proc. wobec 2023 r. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że napoje podrożały o 16,55 proc., słodycze o 5,62 proc. i dodatki o 4,10 proc.

Koszyk zakupów

Zgodnie z przyjętą metodologią w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

