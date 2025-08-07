W pierwszej połowie 2025 roku odnotowano rekordową liczbę niewypłacalności firm w Polsce, aż 3745, co oznacza wzrost o prawie 18% rok do roku.

Największe problemy dotknęły sektory usług, handlu, budownictwa i produkcji przemysłowej, a branża budowlana odnotowała wzrost niewypłacalności o prawie 30%.

Rosnące koszty działalności, stagnacja inflacji producenckiej oraz wysokie stopy procentowe przyczyniają się do spadku rentowności.

Rekord niewypłacalności firm w Polsce

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 roku aż 3745 firm w Polsce ogłosiło niewypłacalność. To o prawie 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak wynika z analizy Coface, problemy płynności finansowej najmocniej dotknęły cztery kluczowe sektory: usługi (28 proc.), handel (20 proc.), budownictwo (17 proc.) i produkcję przemysłową (16 proc.). Szczególnie drastyczny wzrost – o niemal 30 proc. – odnotowano w branży budowlanej.

Warto podkreślić, że aż 94 proc. z 3745 przypadków dotyczyło postępowań restrukturyzacyjnych, a liczba samych upadłości wzrosła umiarkowanie – ze 179 do 200.

Przyczyny wzrostu liczby niewypłacalnych firm

Eksperci Coface wskazują na rosnące koszty działalności, w tym wysokie wydatki na wynagrodzenia, których coraz trudniej jest przenieść na ceny produktów i usług.

– "Inflacja producencka utrzymuje się na zerowym poziomie, a ceny konsumenckie (CPI) również nie wskazują na łatwość w przenoszeniu rosnących kosztów" – komentuje dr Mateusz Dadej, główny ekonomista Coface na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Dodatkowo, sytuację pogarszają takie czynniki jak wojny handlowe, wysokie stopy procentowe oraz niestałość cen surowców energetycznych. To wszystko prowadzi do rekordowo niskiej rentowności firm i znacząco wpływa na ich funkcjonowanie.

Przemysł i budownictwo w największym kryzysie

Autorzy raportu zwracają uwagę, że szczególnie trudna sytuacja dotyczy przemysłu metalowego, spożywczego i drzewnego. W przypadku budownictwa problemy nasiliły się po podwyżkach stóp procentowych przez NBP, co skutecznie ograniczyło popyt na inwestycje kapitałowe i budownictwo mieszkaniowe.

Czy padnie nowy rekord?

Prognozy analityków zakładają, że do końca 2025 roku liczba niewypłacalnych firm może przekroczyć 6 tysięcy, a wzrostowy trend utrzyma się także w 2026 roku.

Mimo to, ekonomiści przewidują możliwe oznaki poprawy.

– " Perspektywy na drugą połowę 2025 roku wskazują na stopniową poprawę kondycji przedsiębiorstw, choć ich sytuacja pozostanie wymagająca" – ocenia Mateusz Dadej. Wskazuje również na pozytywny wpływ oczekiwanych obniżek stóp procentowych i możliwe korzyści płynące z umowy handlowej UE–USA.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.