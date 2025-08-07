Przedsiębiorcy nie zapłacą składki zdrowotnej! Dobra wiadomość dla firm

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-07 11:47

Od 2025 przedsiębiorcy nie muszą płacić składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. Jak wskazuje "Rzeczpospolita" dotyczy to także samochodów, które wykupili po zakończeniu leasingu.

Będzie niższa składka zdrowotna? Senackie komisje przyjęły projekt bez poprawek

i

Autor: GettyImages
  • Od 2025 roku od sprzedaży środków trwałych nie płacy się składki zdrowotnej
  • Dotyczy to również aut wykupionych z leasingu
  • Ministerstwo zdrowia zgadza się z tą interpretacją przepisów

Nowelizacja składki zdrowotnej dotyczy także wykupu aut po leasingu

„Rzeczpospolita" przypomina, że przepisy wprowadzone jeszcze przez Polski Ład zmieniły zasady opodatkowania wykorzystywanego w firmie majątku. Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingowej wykupił auto i przeznaczył je na cele prywatne i tak musi rozliczyć jego sprzedaż w ramach działalności gospodarczej (chyba że odczeka sześć lat). Od uzyskanego dochodu (stanowiącego podstawę opodatkowania na skali i liniowym PIT) musi zapłacić podatek dochodowy. Do końca 2024 roku był również zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej.

Jednak w 2025 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o rozliczaniu składki zdrowotnej. To wtedy zniknął obowiązek naliczania składki przy sprzedaży majątku wykorzystywanego w firmie.

Nie trzeba odprowadzać składki zdrowotnej od sprzedaży auta wykupionego po leasingu

Doradca podatkowy, Marta Szafarowska, partner w Gekko Taxens, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" podkreśla, że od 1 stycznia 2025 roku niektóre dochody nie są już uwzględniane w podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Szafarowska powołuje się na nowe brzmienie art. 81 ust. 2zd pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który odsyła do ustawy o PIT. Zgodnie z jej interpretacją, sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu na cele prywatne nie wpłynie na wysokość składki zdrowotnej.

"Rzeczpospolita" uzyskała również potwierdzenie ze strony Ministerstwa Zdrowia, które podziela opinię ekspertów. W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, resort stwierdził, że przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej lub liniowym PIT nie uwzględnia w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dochodu ze sprzedaży samochodu, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony do majątku prywatnego. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Podwójna składka emerytalna w ZUS dla bezdzietnych! Bykowe wraca do Sejmu, szyk…
Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKŁADKA ZDROWOTNA