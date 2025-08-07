Od 2025 roku od sprzedaży środków trwałych nie płacy się składki zdrowotnej

Dotyczy to również aut wykupionych z leasingu

Ministerstwo zdrowia zgadza się z tą interpretacją przepisów

Nowelizacja składki zdrowotnej dotyczy także wykupu aut po leasingu

„Rzeczpospolita" przypomina, że przepisy wprowadzone jeszcze przez Polski Ład zmieniły zasady opodatkowania wykorzystywanego w firmie majątku. Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingowej wykupił auto i przeznaczył je na cele prywatne i tak musi rozliczyć jego sprzedaż w ramach działalności gospodarczej (chyba że odczeka sześć lat). Od uzyskanego dochodu (stanowiącego podstawę opodatkowania na skali i liniowym PIT) musi zapłacić podatek dochodowy. Do końca 2024 roku był również zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej.

Jednak w 2025 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o rozliczaniu składki zdrowotnej. To wtedy zniknął obowiązek naliczania składki przy sprzedaży majątku wykorzystywanego w firmie.

Nie trzeba odprowadzać składki zdrowotnej od sprzedaży auta wykupionego po leasingu

Doradca podatkowy, Marta Szafarowska, partner w Gekko Taxens, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" podkreśla, że od 1 stycznia 2025 roku niektóre dochody nie są już uwzględniane w podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Szafarowska powołuje się na nowe brzmienie art. 81 ust. 2zd pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który odsyła do ustawy o PIT. Zgodnie z jej interpretacją, sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu na cele prywatne nie wpłynie na wysokość składki zdrowotnej.

"Rzeczpospolita" uzyskała również potwierdzenie ze strony Ministerstwa Zdrowia, które podziela opinię ekspertów. W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, resort stwierdził, że przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej lub liniowym PIT nie uwzględnia w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dochodu ze sprzedaży samochodu, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony do majątku prywatnego.

