Coraz mniej etatów i ogłoszeń o pracę. W Polsce spada zatrudnienie

Spada liczba miejsc pracy w firmach

"Puls Biznesu", analizując dane za listopad, wskazuje, że w przedsiębiorstwach niefinansowych zatrudniających co najmniej 10 osób odnotowano spadek liczby miejsc pracy o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Przekłada się to na ubytek 50 tysięcy etatów.

Trend spadkowy rozpoczął się w połowie 2023 roku i utrzymuje się już trzeci rok. Tempo zmian pozostaje stabilne, bez gwałtownych przyspieszeń czy wyhamowań. Wprawdzie w samym listopadzie zaobserwowano wzrost liczby miejsc pracy w stosunku do października, jednak jest to najprawdopodobniej efekt sezonowy i nie stanowi jeszcze trwałej zmiany trendu na rynku pracy.

Szybciej niż miejsc pracy ubywa osób w wieku społecznym

Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek pracy jest sytuacja demograficzna. Rok 2025 przyniósł znaczny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Z danych Eurostatu wynika, że w tym okresie ubyło 277 tys. osób w wieku 20-64 lata, co stanowi 1,2% całej populacji w tej grupie wiekowej. Wcześniejszy rok również odnotował spadek (0,8%), a prognozy na kolejny rok wskazują na dalsze zmniejszenie populacji w wieku produkcyjnym o 1%.

Chociaż dane te mogą nie w pełni odzwierciedlać migracji, ogólny wniosek pozostaje niezmienny: liczba osób zdolnych do pracy w Polsce maleje. Oznacza to, że spadek zatrudnienia może być częściowo kompensowany przez zmniejszającą się liczbę potencjalnych pracowników.

Czy Polacy obawiają się wzrostu bezrobocia?

Mimo spadku zatrudnienia, z badań nie wynika, by obawy Polaków związane z zatrudnieniem znacząco wzrastały. Oznacza to, że sytuacja na rynku pracy, choć wykazuje pewne negatywne tendencje, nie jest postrzegana jako kryzysowa przez ogół społeczeństwa. Być może wpływ na to ma właśnie kurcząca się populacja w wieku produkcyjnym, która zmniejsza presję na rynku pracy.

