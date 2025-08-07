Kancelaria Prezydenta przedstawia projekt ustawy o CPK, który zakłada budowę 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym KDP.

Lotnisko CPK ma ruszyć do końca 2031 r., a Lotnisko Chopina zakończy działalność cywilną rok później.

Projekt, o wartości ponad 130 mld zł, ma skrócić czas podróży i połączyć największe miasta Polski.

Rewolucja CPK – 2 tys. km nowych linii kolejowych

Nowy projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym przedstawiony przez Kancelarię Prezydenta zakłada stworzenie w Polsce nowoczesnej sieci kolejowej. W jej ramach powstanie ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości (KDP), pozwalających pociągom osiągać 250 km/h. Do końca 2030 r. zakończą się kluczowe inwestycje, w tym budowa tunelu w Łodzi oraz linii Warszawa–Łódź.

Lotnisko CPK w Baranowie i zamknięcie Chopina

Zgodnie z harmonogramem, Lotnisko CPK pod Baranowem ma zostać uruchomione do końca 2031 r. Jednocześnie Lotnisko Chopina w Warszawie zakończy obsługę ruchu cywilnego 31 grudnia 2032 r. Projekt przewiduje także realizację koncepcji Airport City i Cargo City, a także budowę terminali intermodalnych, które połączą transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Finansowanie CPK – miliardy na rozwój infrastruktury

Koszt programu CPK finansowanego z emisji skarbowych papierów wartościowych wyniesie 66,18 mld zł do 2032 r., czyli o 3,3 mld zł więcej niż w obowiązującym planie. W dokumencie podkreślono, że zwiększenie budżetu nie obciąży dodatkowo państwowych finansów.

CPK połączy największe miasta

Projekt obejmuje linie, które zapewnią połączenie z miastami powyżej 50 tys. mieszkańców, takimi jak Kalisz, Płock i Grudziądz. Autorzy ustawy zwracają uwagę, że brak dostępu do kolei jest jedną z głównych przyczyn wykluczenia komunikacyjnego, szczególnie w regionach wschodniej Polski.

Podróże szybsze niż kiedykolwiek

Po uruchomieniu linii Warszawa–Łódź czas przejazdu skróci się z około 70 do 40 minut, a podróż z Warszawy do CPK potrwa mniej niż 20 minut. Po wybudowaniu całej linii „Y” przejazd z Poznania do Warszawy zajmie 1 godz. 40 minut zamiast obecnych 2 godz. 20 minut. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 r. to 131,7 mld zł.

