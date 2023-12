Gigantyczna kara dla Auchan Polska! UOKiK nałożył na sieciówkę ponad 80 mln zł

Zwolnienia lekarskie po nowemu! Co chce z L4 zrobić Tusk i nowa koalicja?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał we wtorek, że scentralizowany system dostarczania towarów do sklepów stanowi charakterystykę działalności dużych sieci handlowych. "Tak jest również w przypadku spółki Auchan Polska" – zauważył. Markety są projektowane w oparciu o centralizację dostaw i nie są w stanie przyjmować towarów od "setek pojedynczych przedsiębiorców". Jak stwierdził Urząd, bez zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na centralizację dostaw, sieć Auchan Polska nie byłaby w stanie rywalizować ze swoimi konkurentami w obrębie nowoczesnego kanału sprzedaży. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny ocenił, że centralny transport towarów polepsza pozycję sieci handlowej. Nie jest więc dodatkową usługą, za którą powinien płacić dostawca, tylko podstawowym modelem modelu biznesu sieci handlowych.

"Dlatego niedopuszczalne jest pobieranie opłat za transport towarów z głównego magazynu do sklepów sieci. To finansowanie własnej działalności kosztem dostawców. Za takie działanie nałożyłem ponad 87 mln zł kary na właściciela sieci Auchan" – podkreślił Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK.

Urząd poinformował, iż producenci nabiału, wędlin, owoców i innych produktów spożywczych ponoszą koszty dostarczenia ich do magazynów Auchan. Od tego momentu sieć handlowa staje się właścicielem tych towarów i decyduje o ich dystrybucji do poszczególnych sklepów. Jak przekazał UOKiK, ankieta przeprowadzona w trakcie postępowania wykazała, że dostawcy nie mają wpływu na etap wewnętrznej logistyki Auchan, natomiast muszą ponosić jej koszty. Chróstny, oprócz nałożenia kary finansowej, nakazał również, aby sieć zaprzestała powyższej praktyki. Wydana decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Jak dodał Urząd, pobieranie opłat za transport magazynów centralnych do sklepów sieci handlowej zostało wskazane jako niedozwolona praktyka w raporcie Prezesa UOKiK z listopada ub.r. dotyczącym opłat okołosprzedażowych stosowanych przez sieci handlowe. W toku jest także postępowanie w sprawie stosowania takich praktyk przez Carrefour Polska.

