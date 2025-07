Spis treści

Kto może otrzymać ulgę 402 zł miesięcznie?

Nawet o 402 zł więcej miesięcznie – tyle może zyskać pracujący senior korzystający z ulgi podatkowej. Świadczenie przysługuje wszystkim, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zamierzają przechodzić na emeryturę i chcą kontynuować zatrudnienie. To rozwiązanie funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od kilku lat i nazywane jest potocznie ulgą dla pracujących seniorów.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów oraz niepobieranie emerytury lub renty rodzinnej mimo nabycia uprawnień.

Rozwiązanie zostało wprowadzone w odpowiedzi na niekorzystne zmiany demograficzne – w starzejącym się społeczeństwie zaczyna brakować rąk do pracy. Choć najlepszym rozwiązaniem dla gospodarki byłoby podniesienie wieku emerytalnego, na taką reformę się nie zanosi, więc osoby oczekujące emerytury nie mają się czego obawiać.

Pozostanie na rynku pracy i dalsze odprowadzanie składek pozwala wypracować wyższą emeryturę. Proces ten jednak przebiega powoli – różnica w wysokości świadczenia wynosi około 10-15 proc. za każdy rok dalszej pracy. Dlatego ulga podatkowa może być większą zachętą do podjęcia decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Warunki korzystania z ulgi dla seniorów

Ulgę dla pracujących seniorów otrzymuje pracownik, który decyduje się pozostać na rynku pracy pomimo nabycia uprawnień emerytalnych. Jest to jedno ze zwolnień podatkowych z grupy PIT-0, z którego może skorzystać każdy podatnik po spełnieniu jednocześnie następujących warunków:

osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

dalszej pracy z odprowadzaniem składek,

niepobierania świadczeń emerytalnych pomimo nabycia uprawnień do takich świadczeń z racji wieku.

Mechanizm działania ulgi dla seniora

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywni zawodowo. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów.

Pracujący seniorzy to osoby, które nadal pracują mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). Rozliczają się na takich samych zasadach jak osoby pracujące, które nie pobierają emerytury, jednak przysługuje im ulga dla pracujących seniorów. Preferencja podatkowa polega na zwolnieniu z PIT przychodów do kwoty 85.528 zł. Jeśli zostanie przekroczony limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej stosuje się kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 zł.

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli jesteś kobietą powyżej 60. roku życia lub mężczyzną powyżej 65. roku życia, a dodatkowo, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymujesz:

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

W przypadku gdy senior przekroczy kwotę limitu dla ulgi wynoszącą 85.528 zł, nadwyżka przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Konkretne kwoty korzyści finansowych

Wysokość korzyści zależy przede wszystkim od wysokości zarobków, stosowania kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek. Z przeprowadzonych obliczeń wynika jednak, że to około 402 złotych miesięcznie. Zwolnieniu podlega przychód w wysokości 85.528 złotych rocznie.

Jeśli przyjąć przeciętne wynagrodzenie 7.127 złotych brutto, wypłacone wynagrodzenie bez ulgi wynosi 5.188,39 złotych. Po zastosowaniu ulgi dla seniora kwota ta wzrasta do 5.590,39 złotych miesięcznie, więc różnica wynosi właśnie 402 złote miesięcznie – stanowiąc realną zachętę finansową do kontynuowania pracy.

