Spis treści

Ustawowy wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możemy przejść na emeryturę i pobierać świadczenia, łącznie z dodatkowymi, takimi jak trzynasta i czternasta emerytura, ewentualnie pracować dalej, nie pobierając swojego świadczenia emerytalnego, a tym samym zwiększając je. Jeżeli kontynuujesz pracę (bez rozwiązania stosunku pracy) w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, twoja emerytura zostanie zawieszona do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i złożysz wniosek o podjęcie jej wypłaty.

Ulga dla pracujących seniorów

Jeżeli pozostajesz aktywny/aktywna zawodowo pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, możesz skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów.

Pracujący emeryci rozliczają się na takich samych zasadach jak osoby pracujące, które nie pobierają emerytury, jednak przysługuje im ulga dla pracujących seniorów. Preferencja podatkowa polega na zwolnieniu z PIT przychodów do kwoty 85528 zł. Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosuj kwotę wolną od podatku w wysokości 30000 zł. Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli jesteś kobietą powyżej 60. roku życia lub mężczyzną powyżej 65. roku życia, a do tego, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymujesz:

emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Na czym polega ta ulga podatkowa

Ulga podatkowa dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85528 zł, osiągniętych:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

z umowy zlecenie (zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem/posiadaczem nieruchomości, jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością),

z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-procentową stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

z zasiłku macierzyńskiego.

Ważne! Warunkiem jest podleganie z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym.

Ulga nie dotyczy:

przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,

kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-procentową stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),

z umów o dzieło,

z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Możesz skorzystać z ulgi w trakcie roku lub w rocznym PIT

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi już w trakcie roku, złóż stosowne oświadczenie na nowym formularzu PIT-2.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Ważne! Jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. zaczniesz pobierać emeryturę), masz obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Tańczące z promocjami 09.05.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.