300 zł na wyprawkę do szkoły to za dużo? Można ją zrobić za 100 zł

Niecałe 100 zł za wyprawkę szkolną

Do rozpoczęcia roku szkolnego został miesiąc, ale rodzice już teraz kompletują wyprawkę. Dużą pomocą finansową jest 300 zł z programu Dobry Start. Dziennikarze „Faktu” sprawdzili , czy to jest wystarczająca kwota na szkolne zakupy. Porównano wtorkowe (z 1 sierpnia) ceny z Biedronki, Lidla i Auchan. Różnice w cenach są duże. Między najtańszym i najdroższym sklepem wynoszą prawie 77 zł. Wyprawka kupiona w Auchan nie zrujnuje portfela rodzica. W hipermarketach tej sieci są najtańsze ołówki, kredki, długopisy, nożyczki i kleje. Tu też można kupić piórnik ( saszetkę) w najniższej cenie -2 zł 89 gr. Wyprawka z Auchan kosztuje łącznie 62 zł 73 gr. Pod względem niskich cen na drugim miejscu uplasował się Lidl – 96,93 zł, najdroższa okazała się Biedronka – 139,63 zł. Produkty szkolne pochodzące z markowych kolekcji, uwielbiane przez dzieci, są dużo droższe. Piórnik potrafi kosztować ponad 50 zł, a plecak nawet 100 zł i więcej. Lista sporządzona przez "Fakt" nie uwzględnia też zakupu podręczników dla starszych dzieci, obuwia czy stroju na wf oraz stroju galowego. Uczniowie muszą też mieć zeszyty z papierem kolorowym, bibułę, kredki świecowe, okładki i teczki.

Dobry Start - 300 zł dla każdego ucznia

Świadczenie jest wypłacane raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20. roku życia (lub 24. roku w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami). Nie są brane pod uwagę dochody w rodzinie. Wnioski o 300 plus można składać do 30 listopada 2023 r. tylko droga elektroniczną za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Według danych ZUS, na pieniądze czeka się od trzech tygodni do około miesiąca.

