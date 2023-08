400 zł dla rodziców na nowy rok szkolny. Jak uzyskać pieniądze na wyprawkę szkolną?

Dobry Start - 300 zł dla każdego ucznia

300 zł na dziecko od rządu w roku szkolnym 2023/2024 to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, które uczy się w szkole (w wieku do 20 lat, lub w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do 24 lat). Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie elektronicznie (nabór wystartował 1 lipca), a pieniądze są wpłacane wyłącznie na konto. Rodzice, którzy złożą wnioski do końca sierpnia, mają gwarancję wypłaty do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to pieniądze wpłyną w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Co ważne - świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie, na każde uczące się dziecko. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS.

Dodatkowe 100 zł na ucznia dla rodzin z zasiłkiem rodzinnym

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymają te rodziny, którym przyznano zasiłek rodzinny. Kwota 100 zł wypłacana jest jednorazowo. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października 2023 r. Świadczenie przysługuje na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce". Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

