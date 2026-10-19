Ilu jest długotrwale bezrobotnych w Niemczech?

Niemcy mają spory ból głowy. Zgodnie z najnowszymi danymi, aż dwie na pięć osób korzystających ze wsparcia państwa to beneficjenci długoterminowi. Dane Federalnej Agencji Pracy pokazują, że około 1,4 miliona osób pobierało ostatnio zasiłek obywatelski w Niemczech przez co najmniej pięć lat. Problem jest szczególnie widoczny w dużych miastach. Analiza przygotowana na wniosek partii AfD w Bundestagu wskazuje, że pod koniec 2025 roku najwyższy odsetek takich osób odnotowano w Berlinie (45 proc.) i Bremie (43 proc.). Te liczby pokazują, że dla setek tysięcy ludzi pomoc państwa stała się sposobem na życie, a nie tymczasowym wsparciem.

Obowiązkowa praca za zasiłek? Polityczna burza w Niemczech

Wobec tych danych padł pomysł, który wywołał prawdziwą burzę. Polityk AfD zajmujący się rynkiem pracy, René Springer, nie przebiera w słowach. Jak stwierdził: „Nie może być tak, że tak wiele osób pobiera zasiłek obywatelski na koszt podatników, mimo że mogłyby pracować”. Jego partia ponownie zażądała wprowadzenia obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych.

Chodzi o 15 godzin tygodniowo dla każdej zdolnej do pracy osoby, która jest na zasiłku dłużej niż pół roku. Kto by odmówił, miałby otrzymywać tylko świadczenia rzeczowe, a w skrajnych przypadkach mógłby stracić całe wsparcie.

Pomysły AfD spotkały się z ostrą krytyką innych partii. Polityk CSU ds. polityki społecznej, Peter Aumer, ripostował, że propozycja jest sprzeczna z „podstawową obietnicą naszego systemu socjalnego”, która gwarantuje pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.

Dlaczego tak wiele osób nie może znaleźć pracy?

Problem nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Po latach spadków, od 2023 roku bezrobocie w Niemczech znów zaczęło rosnąć, co było efektem słabszej koniunktury gospodarczej. Rosnące od 2024 roku długotrwałe bezrobocie w Niemczech to złożony problem, na który wpływa m.in. osłabienie gospodarcze. Eksperci z Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodami (IAB) w Norymberdze wskazują, że osoby długotrwale pobierające świadczenia często borykają się z realnymi barierami. Chodzi głównie o „niskie kwalifikacje formalne lub ograniczenia zdrowotne”. Co ciekawe, wśród osób pobierających zasiłek od ponad pięciu lat 62,2 proc. to obywatele Niemiec, a 37,8 proc. to cudzoziemcy. Aż 199 229 osób z tej grupy nie ukończyło 25. roku życia. Według IAB rozwiązaniem może być zatrudnienie wspierane przez państwo, ale pod warunkiem, że pomoc będzie „odpowiednio dopasowana i zindywidualizowana” do potrzeb konkretnej osoby.

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