Krajowa stopa bezrobocia w sierpniu 2026 wzrosła do 5,9 proc.

Według Eurostatu Polska, z bezrobociem 3,4 proc. jest druga w UE.

Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce (3,8%), najwyższe na Warmii i Mazurach (9,3%).

Spadła liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców.

Polska wiceliderem w UE. Jak wypadamy na tle Europy?

Zacznijmy od dobrych wiadomości. Według Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu 3,4 proc., co jest drugim najlepszym wynikiem w całej Unii Europejskiej. Lepiej wypadają tylko Czechy z wynikiem 3,3 proc. W tym samym czasie średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła 6,1 proc., a dla krajów strefy euro – 6,4 proc. Oznacza to, że nasz wskaźnik bezrobocia jest niemal dwukrotnie niższy od unijnej średniej.

Lekki wzrost bezrobocia w Polsce. Co mówią krajowe dane?

Krajowe statystyki pokazują pewną korektę. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2026 roku wyniosła 5,9 proc., co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z lipcem. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła o 4,6 tys. osób, do poziomu 911 tys. Jednocześnie niepokojącym sygnałem jest spadek liczby ofert pracy. Pracodawcy zgłosili ich w sierpniu o prawie 12 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Gdzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej o pracę? Mapa bezrobocia w Polsce

Polska pozostaje krajem dużych kontrastów regionalnych. Różnice w poziomie bezrobocia między poszczególnymi województwami są ogromne. Podczas gdy w Wielkopolsce stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3,8 proc., na Warmii i Mazurach sięga ona aż 9,3 proc. Jeśli przyjrzymy się danym z poszczególnych powiatów, przepaść staje się jeszcze wyraźniejsza. Z jednej strony mamy rynki pracy, gdzie pracownika szuka się ze świecą, a z drugiej regiony, gdzie o zatrudnienie jest wciąż bardzo trudno.

Najniższy poziom bezrobocia w kraju (sierpień 2026):

Powiat poznański: 1,4 proc.

Miasto Poznań: 1,6 proc.

Miasto Warszawa: 1,6 proc.

Najwyższy poziom bezrobocia w kraju (sierpień 2026):

Powiat szydłowiecki (woj. mazowieckie): 22,8 proc.

Powiat brzozowski (woj. podkarpackie): 19 proc.

Powiat przysuski (woj. mazowieckie): 18,1 proc.

Te dane jasno pokazują, że rynek pracy 2026 jest najsilniejszy w dużych aglomeracjach i zachodniej części kraju, podczas gdy wschód i niektóre mniejsze powiaty wciąż borykają się ze strukturalnymi problemami.

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