• Gala "Super Biznesu" uhonorowała noblistę Alesia Bialackiego i dziennikarza Andrzeja Poczobuta, których osobiste dramaty w białoruskich więzieniach stały się symbolem walki o wolność.

• Dowiedz się, dlaczego wolność, w tym gospodarcza, jest kluczowym fundamentem rozwoju, na przykładzie spektakularnego wzrostu polskiego PKB o 266% od 1990 roku.

• Przeczytaj poruszające świadectwo Andrzeja Poczobuta, który po latach w więzieniu nie poznał własnego syna, i jego przesłanie dla polskiej młodzieży.

• Poznaj wybitnych laureatów nagród "Super Biznesu", w tym prof. Leszka Balcerowicza i Orlen, docenionych za wkład w polską transformację i rozwój.

Opowiadając o historii obu bohaterów, redaktor naczelny "Super Biznesu" Hubert Biskupski przypomniał o dramatycznej cenie, jaką płaci się za opór wobec reżimu Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, nie mógł nawet pożegnać swojego umierającego ojca Trzy lata temu, gdy przyznawano mu Złoty Laur "Super Biznesu", siedział w reżimowym więzieniu o zaostrzonym rygorze, a nagrodę odbierała w jego imieniu żona. Wspominał, jak ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, wręczył mu wówczas pamiątkową koszulkę. - "Cholernie się cieszę, że ten napis na niej jest już nieaktualny" - wyznał szef redakcji, nie ukrywając emocji.

Z kolei Andrzej Poczobut, odznaczony pamiątkowym Orderem Orła Białego, spędził za kratami lata, tracąc najcenniejsze chwile z życia rodziny. - "Gdy szedł do więzienia, zostawiał syna, który miał 140 cm wzrostu. Gdy wychodził, syn miał już ponad 190 cm. Po prostu nie poznał własnego dziecka" - opowiadał Biskupski, uświadamiając zgromadzonym, czym w praktyce jest reżim.

Niezwykle poruszający był również wątek spotkania Poczobuta z polską młodzieżą w Olsztynie, który przywołał redaktor naczelny. Młodzi ludzie, pełni krytycyzmu wobec własnego kraju, usłyszeli od białoruskiego opozycjonisty słowa, które powinny stać się lekcją dla nas wszystkich: - "Wy nie widzicie, w jakim wy fajnym kraju żyjecie. Tak naprawdę nie potraficie docenić tego, jak tutaj jest fajnie. Wyjedźcie za granicę, zobaczcie jak tam jest i nabierzcie tej zewnętrznej perspektywy". Do zgromadzonych przemówiła także Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, dziękując Polakom za solidarność, natomiast Aleś Bialacki wygłosił laudację dla Poczobuta i zakończył wystąpienie historycznym zawołaniem: "O wolność Waszą i Naszą!".

Droga do wolności i suwerenności gospodarczej

Dlaczego jednak podczas wydarzenia z definicji poświęconego gospodarce tak wiele miejsca poświęcono walce o prawa człowieka? Odpowiedź jest prosta. - "Wolność, w tym wolność gospodarcza, możliwość swobodnego transferu ludzi, pieniędzy, usług, wiedzy jest podstawą rozwoju gospodarczego. Jest podstawą budowy nowoczesnego, innowacyjnego i przyjaznego ludziom państwa" - wyjaśnił gospodarz gali Złoty Laur "Super Biznesu".

Przywołując raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Cztery dekady sukcesu”, dziennikarz przypomniał, że od 1990 do 2025 roku polskie PKB per capita wzrosło aż o 266 proc., czyli 3,5-krotnie. W 1989 roku Polska była jednym z najbiedniejszych państw regionu – ustępowaliśmy nie tylko Czechosłowacji czy Węgrom, ale byliśmy biedniejsi od Rumunii i Bułgarii, mając PKB na poziomie ogarniętej kryzysem Ukrainy. Dziś jesteśmy bezapelacyjnym liderem regionu, a prof. Marcin Piątkowski mówi wręcz o „złotym wieku Polski”, w którym żyjemy dostatniej niż za czasów Jagiellonów.

Dopiero na tym trwałym fundamencie wolności wyrosły sukcesy polskich przedsiębiorstw i instytucji, które dopełniły wieczoru. Tytuł „Osobowość 35-lecia”, ustanowiony z okazji jubileuszu „Super Expressu”, odebrał z rąk rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka architekt polskiej transformacji, prof. Leszek Balcerowicz. Nagrodę w kategorii „Transformacja Energetyczna” przyznano Orlen S.A., a statuetkę z rąk wiceministra Grzegorza Wrony odebrał prezes Ireneusz Fąfara. Bank Gospodarstwa Krajowego został doceniony za „Biznes i Innowacje” - statuetkę prezesowi Mirosławowi Czekajowi wręczył minister nauki Marcin Kulasek. Wśród laureatów znaleźli się także Strabag („Kultura i Biznes”), Swixx Biopharma („Medycyna i Biznes”), Związek Banków Polskich („Instytucja 35-lecia”) oraz łyżwiarz Władimir Semirunnij („Ambasador Polski”).

Święto polskiej gospodarki miało też swój niezwykle ciepły, prywatny akcent. Hubert Biskupski zdradził, że data gali - 20 października - nie była przypadkowa, gdyż pokrywa się z dniem jego urodzin. Zaznaczył, że przez 16 lat portal i dodatek „Super Biznes” stał się najważniejszym miejscem dialogu między biznesem, nauką a polityką, był organizatorem kilkaset debat i wręczył ponad 120 prestiżowych statuetek. - "Postanowiłem zrobić sobie ekstra prezent, którym jest państwa obecność" - podsumował jubilat, a zgromadzeni goście odpowiedzieli gorącymi brawami.

Złoty Laur 2026 - Hubert Biskupski