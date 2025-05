Sejm za dalszym zawieszeniem prawa do azylu na granicy z Białorusią

Sejm opowiedział się za przedłużeniem czasowego ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. Decyzja ta, podjęta w środę, jest kontynuacją polityki mającej na celu uszczelnienie granicy państwowej. Za wyrażeniem zgody na dalsze zawieszenie prawa do azylu głosowało 366 posłów, przy zaledwie 17 głosach przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu, co świadczy o szerokim poparciu dla tej inicjatywy w parlamencie.

Premier Donald Tusk, apelując o dalsze zawieszenie prawa do azylu, podkreślił, że zdaje sobie sprawę z wagi tego prawa. Zaznaczył jednak, że w obecnej sytuacji, gdy prawo do azylu jest instrumentalnie wykorzystywane przez Rosję, Białoruś, przemytników i gangsterów, jego zawieszenie jest konieczne. Tusk argumentował, że nielegalna migracja o masowym charakterze stanowi "formę agresji na Polskę". Dodał również, że kluczowe dla jego rządu jest "natychmiastowe uszczelnienie granicy, tak aby nigdy nie powtórzył się proceder, że wchodzi do Polski każdy, kto chce".

Decyzja Sejmu o przedłużeniu ograniczenia prawa do azylu jest następstwem wcześniejszych działań rządu. 27 marca weszło w życie rozporządzenie zawieszające prawo do azylu na 60 dni. Przedłużenie tego okresu wymagało zgody Sejmu, co też nastąpiło w środowym głosowaniu. Ograniczenie prawa do azylu ma charakter czasowy i, jak podkreślają przedstawiciele rządu, jest podyktowane wyjątkową sytuacją na granicy z Białorusią.