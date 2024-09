i Autor: Shutterstock

Pociągi

Problemy z kursowaniem pociągów z powodu powodzi! Ponad 6 tys. minut opóźnienia

W ciągu minionej doby doszło do 86 wydarzeń spowodowanych warunkami pogodowymi - ulewami, czy powodziami, które doprowadziły do opóźnień 451 pociągów pasażerskich. Jaki informuje Ministerstwo Infrastruktury, nałożyło się to łącznie na 6382 minuty spóźnień.