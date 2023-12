Prosta aplikacja pomaga zaoszczędzić prąd!

Nowe wakacje kredytowe 2024. Wzrośnie kwota dopłaty do rat kredytów

Sieć energetyczna w Europie, dokładne dane online

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są częścią Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych, z tego powodu dysponują dokładnymi danymi i zaawansowanymi technologiami.

Struktura zużycia prądu jest bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Decydują m.in. takie czynniki jak produkcja prądu z OZE zależna od pogody w danym momencie. Na podstawie szeregu danych można ustalić najbardziej optymalne momenty dla planowania pracy domowych urządzeń energochłonnych. Korzyść jest podwójna – zyskują budżet i środowisko.

Energetyczne pory dnia w różnych kolorach dla lepszych oszczędności

Aplikacja działa w czterech kolorach: ciemnozielony, zielony, żółty i czerwony. Barwa ciemnozielona oznacza większą produkcję prądu niż potrzebują odbiorcy, czerwona część skali oznacza konieczność redukowania zużycia energii. Strategiczny sukces polega na tym, żeby najbardziej energochłonne urządzenia trzymać z dala od żółtego i czerwonego koloru.

Gospodarstwa domowe na trzecim miejscu w emisji gazów cieplarnianych

Mogłoby się wydawać, że gospodarstwa domowe zużywają znacznie mniej prądu niż jakiekolwiek przedsiębiorstwa jednak zwykły konsument również obciąża sieć elektroenergetyczną.

Według danych Eurostat, najwięcej gazów cieplarnianych przypada na kategorię elektryczność, paliwa i klimatyzacja. Na drugim miejscu jest produkcja. Na trzecim – gospodarstwa domowe, które wyprzedzają m.in. transport i rolnictwo.

Wygląda na to, że Energetyczny Kompas to znaczny potencjał dla oszczędności oraz czynnik przybliżający do klimatycznej neutralności.

