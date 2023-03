Psi Patrol w Biedronce! Ten gadżet to prawdziwy hit!

Opiekacz Psi Patrol w Biedronce

Opiekacz pod marką Psi Patrol, który pojawi się w sklepach sieci Biedronka, ucieszy niejedno dziecko, jak i dorosłego – w środku opiekacza płytki grzewcze wypiekają odznakę Psiego Patrolu. Urządzenie z wyglądu przypomina zwyczajny czarny opiekacz, jednak jego wyjątkowość polega na specjalnie zaprojektowanych płytkach grzejnych z odznaką Psi Patrol. Moc urządzenie to aż 750 W, co pozwoli na sprawne przygotowanie kanapek. Miejsca jest dużo, ponieważ jednocześnie można przygotować aż 2 kanapki. Płyty grzejne są przymocowane na stałe i nie można ich wyjąć do czyszczenia. Co jednak ważne, zostały pokryte nieprzywierającą powłoką i utrzymanie czystości nie sprawia większych problemów. Należy pamiętać o pionowym przechowywaniu urządzenia, wtedy będzie służyło najdłużej. Opiekacz do kanapek nie jest zabawką i należy go obsługiwać tylko pod nadzorem dorosłego.

Opiekacz Psi Patrol - urządzenie z certyfikatem

Produkt przeszedł pozytywną weryfikację wytrzymałości, funkcjonalności, użyteczności oraz produkcji kontrolowanej niezależnej instytucji badawczej TUV, uzyskując certyfikat. Produkt pod marką Psi Patrol, dostępny będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce, w cenie 99,90 zł za sztukę. Produkt od firmy mPTech Sp. z o.o. oferowany będzie od 23 marca br. aż do wyczerpania zapasów.

i Autor: Materiały prasowe/Biedronka opiekacz Psi Patrol

Sonda Psi Patrol to najlepsza bajka dla dzieci? Zdecydowanie! Jedna z najlepszych! Jest okej, ale bez szału Nie, są o wiele lepsze