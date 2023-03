Nowość w Biedronce! Po zakupach wyjdziesz z dodatkową gotówką!

Jak skorzystać z usługi „Płać kartą i wypłacaj” w Biedronce?

W grudniu 2022 roku w wybranych sklepach Biedronki prowadzony był pilotaż programu „Płać kartą i wypłacaj”. Jego wyniki, a także zainteresowanie klientów sieci tą usługą spowodowało, że od 20 marca będzie ona dostępna w znacznie większej liczbie placówek.

Wypłatę gotówki możemy zrealizować podczas zakupów w sklepach sieci Biedronka, za które płatność realizowana jest kartą Mastercard. Wypłata gotówki jest dopuszczalna już przy transakcjach zakupu powyżej 1 zł, ale w kasie

ale w kasie sklepu musi znajdować się odpowiednia ilość gotówki. Płacąc za zakupy kartą Mastercard, należy poinformować kasjera o zamiarze wypłaty pieniędzy. Niezależnie od kwoty zakupów, należy podać kasjerowi kwotę wypłaty i włożyć lub przyłożyć kartę do terminala. Dla bezpieczeństwa wypłata jest zawsze zabezpieczona kodem PIN do karty, a minimalna kwota wypłaty wynosi 50 zł. Kwota wypłaty zostanie dodana do wartości zakupu.

Ile pieniędzy można wypłacić w Biedronce?

W ramach usługi możliwa jest także wypłata wielokrotności 50 zł, ale nie więcej niż 300 zł (tj. 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł i 300 zł). Z usługi można skorzystać wielokrotnie danego dnia, nie jest ona jednak dostępna w kasach samoobsługowych. Biedronka nie będzie pobierać opłaty za skorzystanie z usługi, a ewentualne opłaty pobierane są tylko przez bank, który wydał kartę. Można je sprawdzić w tabeli opłat i prowizji dla danej karty płatniczej.

