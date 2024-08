QUIZ PRL. Pamiątki z czasów Polski Ludowej. Czy miałeś lub masz w domu te przedmioty?

W naszych QUIZACH SE.pl specjalne miejsca ma QUIZ PRL w którym testujemy waszą znajomość dziejów najweselszego baraku w obozie demokracji ludowej. Przedmioty z PRL-u nie tylko ułatwiały codzienne życie, ale stały się symbolami tamtych czasów, osiągając status kultowych.

Symbol postępu w domu i zagrodzie

Pralka Frania była jednym z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń w PRL-u. To niewielkie, ale wytrzymałe urządzenie stało się symbolem domowego gospodarstwa w Polsce lat 60. i 70. XX wieku. Frania była prostym urządzeniem o konstrukcji bębnowej, które doskonale sprawdzało się w warunkach ograniczonego dostępu do nowoczesnych pralek automatycznych. Była tania, prosta w obsłudze i praktycznie niezawodna, co czyniło ją nieodzownym elementem wyposażenia wielu polskich domów.

Kultowa siatka na zakupy

Siatka na zakupy, powszechnie znana jako „paryżanka”, to kolejny symbol epoki PRL-u. Była to elastyczna, ażurowa torba wykonana z bawełnianych lub syntetycznych nitek, która miała niesamowitą zdolność rozciągania się, mieszcząc różne zakupy. Była praktyczna, łatwa do przechowywania (można ją było zwinąć do kieszeni) i stanowiła nieodłączny atrybut codziennych wypraw do sklepów, które często borykały się z problemem braków towarowych. „Paryżanka” była dostępna w różnych kolorach i wzorach, a jej prostota i funkcjonalność sprawiły, że stała się ikoną tamtych czasów.

Marzenie fotografa-amatora

Aparat fotograficzny Zenit produkowany przez radziecką firmę KMZ (Krasnogorskij Mechanicheskij Zawod) wyróżniał się solidną konstrukcją i niezawodnością. Dla wielu amatorów był pierwszym krokiem w stronę bardziej profesjonalnej fotografii. Aparaty Zenit, takie jak modele E, EM, czy 12XP, były dostępne na rynku polskim i cieszyły się dużym uznaniem ze względu na stosunkowo niską cenę i wysoką jakość. Posiadanie aparatu Zenit było oznaką prestiżu i pasji do fotografowania, a zdjęcia wykonane tym sprzętem do dziś zachowują swój niepowtarzalny urok.

Kryształowy szyk i lans

Kryształowe wazony były nieodłącznym elementem dekoracyjnym w domach okresu PRL-u. Ustawiane na meblościankach, które same w sobie były symbolem tamtych czasów, kryształowe wazony dodawały wnętrzom elegancji i prestiżu. Produkowane głównie przez polskie huty szkła, takie jak Huta Szkła w Zawierciu, były cenione za swoją jakość i precyzyjne wykonanie. Często stanowiły prezent ślubny lub upominek na specjalne okazje. Kryształowe wazony, dzięki swoim misternym wzorom i błyszczącym powierzchniom, stanowiły dumę gospodarzy i świadectwo dobrego smaku.

