180 hektarów i żadnego zysku z upraw!

Marcin Wilgos prowadzi gospodarstwo, w którym łączy produkcję roślinną z hodowlą bydła. Na 180 hektarach sieje pszenicę, rzepak, kukurydzę i buraki cukrowe. W tym roku jednak żadna z upraw nie przyniosła mu zysku. Wszystkie znalazły się pod kreską.

Szczególnie ważne miejsce w gospodarstwie zajmują buraki cukrowe. Obecnie rolnik uprawia je na 22 hektarach, a w przyszłym sezonie chce zwiększyć powierzchnię do 25 hektarów. Nie ukrywa jednak, że coraz trudniej mu patrzeć na rachunek ekonomiczny produkcji roślinnej .

70 krów ratuje gospodarstwo

Gdyby nie hodowla bydła, sytuacja gospodarstwa byłaby znacznie gorsza. Wilgos utrzymuje około 130 sztuk bydła, w tym 70 krów, łącznie z zasuszonymi. Co miesiąc sprzedaje około 40 tys. litrów mleka. Surowiec trafia do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. Rodzina rolnika współpracuje z nią od pokoleń.

– Mój ojciec już oddawał mleko do tej mleczarni – wspomina gospodarz na łamach serwisu tygodnik-rolniczy.pl.

Za litr mleka otrzymuje obecnie około 2,20 zł netto. Przy miesięcznej sprzedaży na poziomie 40 tys. litrów oznacza to około 88 tys. zł przychodu. To jednak nie jest czysty zarobek. Od tej kwoty trzeba jeszcze odliczyć koszty utrzymania stada, pasz, energii i pracy.

– Gdyby nie mleko, to bylibyśmy bliscy zeru – przyznaje Wilgos.

Krowy dają nawet 12 tys. litrów mleka rocznie

Wysoka wydajność krów nie oznacza jednak, że hodowla jest pozbawiona problemów. Jednym z największych wyzwań jest rozród zwierząt. W stadzie Wilgosa wydajność sięga niemal 12 tys. litrów mleka od krowy rocznie.

– Przy tak wysokiej wydajności największym wyzwaniem jest rozród – wskazuje rolnik.

Jak tłumaczy, im więcej mleka daje krowa, tym trudniej utrzymać regularne wycielenia. Przy wydajności na poziomie 4–5 tys. litrów cielę może pojawiać się co roku. Przy 12 tys. litrów uzyskanie jednego cielęcia na półtora roku jest już dużym wysiłkiem.

W gospodarstwie utrzymywane jest wyłącznie bydło mleczne. Byczki są sprzedawane innym rolnikom. Za cielę w typie mięsnym można otrzymać około 1500 zł, a za zwierzę rasy HF około 1000 zł. Cena zależy jednak od jego jakości.

Rolnik boi się kolejnych obniżek cen buraków

Wilgos niepokoi się także przyszłością uprawy buraków cukrowych. O sytuacji na rynku opowiadał podczas protestu rolników przeciwko planowanemu podwyższeniu opłaty cukrowej. Jego zdaniem dodatkowe koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa mogą ostatecznie uderzyć w plantatorów.

Cena skupu buraków spadła już w poprzednim roku. Na kolejny sezon zapowiadane są dalsze obniżki. Na razie mówi się o stawce 26 euro za tonę. – Przy obecnych cenach paliwa i nawozów to będzie katastrofa dla plantatorów – ostrzega rolnik.

Obawia się, że zakłady przetwórcze będą próbowały przerzucić nowe obciążenia na dostawców. W efekcie to gospodarze dostaną mniej pieniędzy za swoje plony.

Mimo problemów nie rezygnuje z buraków

Choć sytuacja na rynku cukru budzi obawy, Wilgos nie zamierza na razie wycofywać się z tej uprawy. W przyszłym roku chce nawet zwiększyć jej powierzchnię z 22 do 25 hektarów.

Na razie gospodarstwo trzyma się dzięki mleku. 70 krów zapewnia regularne wpływy, podczas gdy produkcja roślinna w tym sezonie nie przyniosła rolnikowi zysku. To pokazuje, jak trudny może być rok nawet dla gospodarstwa dysponującego aż 180 hektarami ziemi.

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