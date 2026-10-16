Rozbieżności w koalicji rządzącej. Spór o emerytury

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła propozycje zmian w systemie świadczeń społecznych , obejmujące ukierunkowanie 13. i 14. emerytury na osoby z najniższymi świadczeniami, podwyższenie 800 plus z wprowadzeniem kryterium majątkowego oraz zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

, obejmujące ukierunkowanie 13. i 14. emerytury na osoby z najniższymi świadczeniami, podwyższenie 800 plus z wprowadzeniem kryterium majątkowego oraz zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo odrzucił te propozycje , deklarując, że jego partia nie ma takich planów i nie będzie ich popierać, powołując się na negatywne doświadczenia społeczne związane ze zmianą wieku emerytalnego.

, deklarując, że jego partia nie ma takich planów i nie będzie ich popierać, powołując się na negatywne doświadczenia społeczne związane ze zmianą wieku emerytalnego. Kosiniak-Kamysz, pytany o dalsze kroki w sprawie tych propozycji, zasugerował, by w tej kwestii pytać szefa klubu Polski 2050, Szymona Hołownię, co wskazuje na potencjalne różnice zdań wewnątrz koalicji rządzącej w sprawie polityki społecznej.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie odrzucił sugestie dotyczące modyfikacji systemu świadczeń społecznych, w tym 13. i 14. emerytur, wysunięte przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Wicepremier podkreślił, że jego resort, a także cała formacja polityczna, nie popiera takich rozwiązań.

- W tej sprawie nie ma z naszej strony żadnych takich propozycji i takich nie będzie - stwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Nie ma żadnych takich planów i nie będzie takich planów z naszej strony - powtórzył.

Nawiązując do wcześniejszych doświadczeń społecznych związanych ze zmianą wieku emerytalnego, Kosiniak-Kamysz udzielił minister Pełczyńskiej-Nałęcz „życzliwej porady”.

- Polacy zanegowali zmianę wieku emerytalnego, sam coś o tym wiem, więc tutaj z życzliwością doradzę pani minister Pełczyńskiej. W tej sprawie nie ma tutaj z naszych strony żadnych takich propozycji i takich propozycji, jak Pełczyńska-Nałęcz formułuje, nie będzie - zadeklarował.

Propozycje Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła swoje wizje dotyczące reformy systemu świadczeń społecznych podczas wystąpienia w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Jej propozycje objęły zmiany w wypłacaniu dodatkowych emerytur oraz świadczenia 800 plus.

- Ja bym się zastanowiła, czy nie połączyć według klucza, że tę dodatkową emeryturę przede wszystkim dostają ci, którzy mają emeryturę najmniejszą - powiedziała.

Pełczyńska-Nałęcz rozważała również podniesienie kwoty świadczenia 800 plus, sugerując jednocześnie wprowadzenie kryterium majątkowego.

- Być może warto podwyższyć po to, żeby wielodzietne rodziny, gdzie dzieci wpadają w próg poniżej biedy, ale równocześnie, ponieważ mamy taką trudną sytuację finansową i demograficzną, wprowadzić limit majątkowy - tłumaczyła.

W kontekście wieku emerytalnego, minister opowiedziała się za jego zrównaniem dla obu płci, jednak podkreśliła konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty publicznej przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

- Uważam, że ten wiek emerytalny należy zrównać, przy czym raczej idąc w kierunku mężczyzn niż kobiet, ale że to wszystko powinno być poprzedzone rozmową z ludźmi i jakąś zgodą, paktem narodowym - zaznaczyła.

Wskazała przy tym na pogłębiające się problemy demograficzne oraz rosnące obciążenie młodszych pokoleń kosztami systemu emerytalnego.

Odniesienie do Hołowni

Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o dalsze kroki w sprawie wspomnianych propozycji, skierował uwagę na przewodniczącego klubu parlamentarnego Polski 2050, Szymona Hołownię. Sugerował, że to właśnie on jest właściwą osobą do przedstawienia stanowiska w tej kwestii.

- On chyba dzisiaj dysponuje tym poparciem w Sejmie, które może składać inicjatywy poselskie - dodał minister.

W naszej galerii zobaczysz waloryzację emerytur:

25

Sonda Kiedy planujesz przejść na emeryturę? Natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego - chcę w pełni cieszyć się życiem Będę pracować kilka lat dłużej - potrzebuję wyższych świadczeń Zamierzam pracować tak długo, jak będę w stanie - praca daje mi satysfakcję