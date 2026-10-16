Rząd idzie na wojnę z social mediami. Gawkowski: X to platforma hejterska

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-16 14:47

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie przebiera w słowach, nazywając platformę X „hejterską”. Rząd zapowiada milionowe kary dla platform cyfrowych za brak moderacji. To pokłosie spotkania, na którym przedstawiciele X się nie pojawili.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przemawia na tle grafiki z tarczą. O karach dla platform przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Marcin Obara/ PAP

Krzysztof Gawkowski ostro o platformie X

Piątkowe spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji miało być krokiem w stronę bezpieczniejszego internetu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił przedstawicieli największych platform cyfrowych, by porozmawiać o walce z nienawiścią i szkodliwymi treściami, zwłaszcza tymi, które docierają do dzieci. Na miejscu zjawili się reprezentanci m.in. Mety, TikToka i Google. Zadeklarowali oni usprawnienie współpracy z polskimi służbami, szybsze reagowanie na zgłoszenia i specjalne szkolenia.

Zabrakło jednak jednego, ale za to bardzo ważnego gracza. Na spotkanie nie dotarli przedstawiciele platformy X (dawniej Twitter). Ten fakt wywołał ostrą reakcję ministra.

Chciałem napiętnować bezczelne postępowanie przedstawicieli platformy X, którzy nie przyjechali na spotkanie. Nie przyjechali pewnie dlatego, że platforma X ma najgorsze wyniki dotyczące moderacji treści

– mówił poirytowany Gawkowski. Minister podał konkretne dane. Z 57 materiałów zgłoszonych w ostatnim czasie przez polskie instytucje, platforma usunęła lub ograniczyła widoczność zaledwie 20. Aż 37 wpisów, mimo zgłoszeń, pozostało bez żadnej reakcji. Wicepremier ostro skrytykował X, nazywając platformę ją „hejterską” i zarzucając jej brak odpowiedzialności za publikowane treści. To właśnie ta bierność, zdaniem szefa resortu, sprawia, że serwis stał się wylęgarnią hejtu.

Jakie kary grożą platformom? Nadchodzi Akt o usługach cyfrowych

Same słowa i publiczne piętnowanie to jednak za mało, by zmusić globalne korporacje do działania. Wicepremier doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego czeka na nową, potężną broń prawną. Jest nią ustawa wdrażająca w Polsce unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Prace nad nią są na finiszu – po poprawkach Senatu czeka już tylko na podpis prezydenta.

Podpis pod DSA jest mi niezbędny, bym mógł za gardło trzymać platformy

– stwierdził bez ogródek minister cyfryzacji. Co w praktyce oznacza to "trzymanie za gardło"? Nowe przepisy mają dać rządowi narzędzia do egzekwowania prawa i nakładania wysokich kar. Gdy polskie służby zgłoszą nielegalne treści, a platforma nie zareaguje, koordynator do spraw usług cyfrowych (którym będzie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) będzie mógł wydać nakaz ich natychmiastowego usunięcia. Jeśli firma zignoruje taki nakaz, posypią się kary. I to niemałe. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że nie będzie pobłażania.

Nie zawaham się, by te milionowe kary platformy płaciły. Nie ma i nie będzie świętych krów w Polsce.

S. KALETA: GIERTYCH DYRYGUJE MASZYNĄ HEJTU

Polecany artykuł:

LOL, OMG, FYI, ROTFL... Sprawdź, jak dobrze znasz najpopularniejsze internetowe skróty
Pytanie 1 z 13
OMG to popularny skrót od angielskiego...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF GAWKOWSKI
SOCIAL MEDIA
TWITTER