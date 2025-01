Rusza nowy program dopłat do aut elektrycznych w Polsce. Kto i ile dopłaty dostanie?

WIBOR odchodzi do lamusa. Wkrótce nowa nazwa wskaźnika. Co z oprocentowaniem?

Rusza nowy program dopłat do aut elektrycznych. Kto skorzysta?

Nowy program dopłat do aut elektrycznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o nazwie NaszEauto zostanie wprowadzony zamiast programu Mój Elektryk 2.0, z którego ostatecznie zrezygnowano. Program jest skierowany to osób fizycznych, oraz jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Nie będzie możliwości aplikowania o dopłaty przez duże firmy, tak jak do tej pory.

Dopłaty w programie NaszEauto będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy, na realizację dopłat wyznaczono budżet wysokości 1,6 mld zł. NFOŚiGW zakłada, że w ramach programu zostanie zakupionych 40 tys. aut elektrycznych. Jak podał wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta budżet programu musi być wykorzystany do czerwca 2026 roku.

Od kiedy nabór wniosków

- Porównując program NaszEauto do Mojego Elektryka, zasadniczo zwiększa się kwota wsparcia. W Moim Elektryku maksymalna kwota wsparcia wynosiła do 27 tys. zł dla osób fizycznych - stwierdziła Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes NFOŚiGW.

Dopłaty można otrzymać na auto, którego maksymalna cena wynosi 225 tys. zł. Podstawowa kwota wsparcia wynosi 18,75 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia, którą może zyskać osoba fizyczna dzięki różnego rodzaju premiom, wynosi 40 tys. zł. Premie można dostać np. jeśli zarabiamy mniej niż 135 tys. zł rocznie, jeśli posiadamy Kartę Dużej Rodziny, lub zezłomujemy auto spalinowe.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, maksymalna kwota jaką można dostać do zakupu, lub leasingu elektryka to 30 tys. zł. Przy zezłomowaniu starego auta, w obu przypadkach dodatkowa premia wynosi 10 tys. zł.

Dopłaty będą jedynie na samochody osobowe, więc państwo nie będzie dokładać do aut dostawczych, tak jak w Moim Elektryku.

- Wspieramy tylko i wyłącznie zakup samochodów osobowych, czyli nie mamy, tak jak było w Moim Elektryku, samochodów dostawczych - podkreślała prezes NFOŚiGW.

Program rusza 5 lutego 2025 roku i potrwa do 30 czerwca 2026 roku.

Autor: