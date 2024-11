Rusza posiedzenie RPP. Kiedy obniżka stóp procentowych?

Listopadowe posiedzenie RPP. Jak kształtowały się w ostatnim czasie stopy procentowe?

Ostatni raz decyzja o zmianie stóp procentowych zapadła w październiku 2023, od tego stopa referencyjna pozostaje na poziomie 5,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., a stopa depozytowa 5,25 proc. Wcześniej we wrześniu 2023 roku również obniżono stopy procentowe o 0,75 proc. z najwyższego od dwudziestu lat wskaźnika 6,75 proc. Warto przypomnieć, że stopy procentowe w maju 2020 roku w wyniku pandemii zostały obniżone niemal do zera, a od października 2021 roku rozpoczął się cykl podwyżek, który doprowadził stopy procentowe do rekordowego poziomu.

Kredytobiorcy oczekują jednak na obniżki stóp procentowych, a takie - według zapowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego mogą wydarzyć się dopiero w drugim kwartale 2025 roku. Choć niektórzy spodziewali się obniżek w 2024 roku, powrót inflacji do poziomów ok. 5 proc. spowodował wyhamowanie obniżek. Czy na listopadowym posiedzeniu może więc zapaść kluczowa decyzja?

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak powiedział w rozmowie z PAP, że "nie spodziewa się zmiany stóp procentowych" i za ich utrzymaniem przemawia rosnąca inflacja konsumencka i wciąż wysoka inflacja bazowa.

- Prezes NBP Adam Glapiński na ostatniej konferencji mówił, że w RPP jest większość zdecydowana czekać do marca. Wtedy zostanie przedstawiona nowa projekcja, uwzględniająca już decyzje rządowe co do cen energii, dzięki czemu będzie ona zawierać bardziej wiarygodną ścieżkę inflacji. Wówczas, w marcu, według nas, rozpocznie się dyskusja o obniżce stóp procentowych, ale obniżka nastąpi w maju, kiedy miniemy szczyt inflacji. Do końca 2025 roku RPP obniży stopy procentowe o 100 pkt bazowych - stwierdził Antoniak.

Również Bartosz Turek z HRE Investments wskazuje, że utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na 2024 rok.

- Cały czas poruszamy się jednak w obszarze prognoz i spekulacji. Dopiero czas pokaże na ile są one trafne. Zanim więc zaczniemy się cieszyć z luzowania polityki monetarnej, to większość członków RPP musi dojść do przekonania, że faktycznie inflacja jest pod kontrolą i zmierza w kierunku celu inflacyjnego (2,5%). W tym kontekście często pojawiającym się znakiem zapytania jest na przykład to w jakim stopniu rząd zdecyduje się na zamrożenie cen energii, ale też to jak duży wpływ na inflację będzie miał planowany wysoki deficyt budżetowy. Ostatnie dane GUS tonują za to obawy o to, że na drodze do pokonania inflacji stanie dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Bez wątpienia jednak członkowie RPP będą przyglądać się też bacznie danym napływającym z rynku pracy - pisze Bartosz Turek.

Jak twierdzi ekspert HRE Investments, według prognoz banków komercyjnych spodziewany spadek stóp procentowych ma wynieść od 75 do 125 punktów bazowych, co ma sugerować 3-5 decyzji o cięciu stóp, a każda o 25 punktów bazowych. Pierwszej decyzji rynek spodziewa się w marcu lub kwietniu 2025 roku.

