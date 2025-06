Donald Tusk pod ostrzałem w Sejmie. Pytania o CPK, Zielony ład i mieszkania

Co się stało?

Pytania o priorytety rządu Tuska: CPK, Zielony Ład i mieszkalnictwo na pierwszym planie

Podczas debaty nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, która odbyła się w Sejmie, posłowie z różnych ugrupowań zadawali pytania dotyczące kluczowych obszarów polityki państwa. Wśród najczęściej poruszanych tematów znalazły się przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), kontrowersje związane z wdrażaniem Zielonego Ładu oraz palące problemy w sektorze mieszkalnictwa. Te trzy kwestie zdominowały dyskusję, ukazując priorytety i obawy parlamentarzystów.

Posłowie dopytywali premiera o konkretne plany i działania rządu w odniesieniu do tych wyzwań. Pytania dotyczyły m.in. harmonogramu budowy CPK, wpływu regulacji Zielonego Ładu na polskie rolnictwo oraz strategii poprawy dostępności mieszkań dla młodych ludzi. Debata ta pokazała, jak różnorodne są oczekiwania wobec rządu i jak wiele wyzwań stoi przed nim w najbliższych latach.

CPK pod ostrzałem. Czy inwestycja ma przyszłość?

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) od początku budzi kontrowersje, a pytania posłów podczas debaty nad wotum zaufania tylko to potwierdziły. Marcin Horała z PiS wyraził swoje zaniepokojenie opóźnieniami w realizacji projektu, podkreślając brak kluczowych decyzji i umów. "Jest jedno wielkie ściemnianie i udawanie, a nie budowanie CPK" – stwierdził poseł, pytając premiera, czy ten stan rzeczy utrzyma się do końca kadencji rządu.

Inwestycja, która ma być strategicznym węzłem komunikacyjnym dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, stoi pod znakiem zapytania. Brak prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, przetargu na drążenie tunelu kolei dużych prędkości oraz konkretnych umów budzi obawy o przyszłość CPK. Rząd musi zmierzyć się z wyzwaniem przekonania opinii publicznej i parlamentarzystów o realności i potrzebie tej inwestycji.

Zielony Ład – wyzwanie dla rolnictwa. Jakie zmiany czekają polską wieś?

Kwestie związane z Zielonym Ładem wywołały burzliwą dyskusję podczas debaty. Kazimierz Plocke z KO zwrócił uwagę na niedostateczne konsultacje przepisów ze środowiskiem rolniczym, co doprowadziło do protestów na wsi. Poseł pytał premiera, jakie działania podjął rząd, by "wyeliminować złe przepisy Zielonego Ładu".

Jan Krzysztof Ardanowski z Wolnych Republikanów pytał, jak premier zamierza "bronić i ratować polskie rolnictwo". Obawy posłów koncentrują się wokół wpływu regulacji na konkurencyjność polskiego rolnictwa, dochody rolników oraz bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Rząd stoi przed trudnym zadaniem znalezienia kompromisu między wymogami ochrony klimatu a interesami polskiej wsi.

Mieszkalnictwo i polityka społeczna. Czy rząd odpowie na potrzeby obywateli?

Dostępność mieszkań dla młodych ludzi to kluczowy problem, który poruszył poseł Paweł Kowal z Lewicy. Zapytał on premiera, czy rząd zamierza powołać Ministerstwo Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz zwiększyć wydatki na ten cel w budżecie na 2026 rok. Kwestia ta jest szczególnie istotna w kontekście spadającej liczby urodzeń w Polsce.

Ponadto, posłanka Anna Maria Żukowska (Lewica) apelowała o postęp w pracach nad ustawą o związkach partnerskich. "Naprawdę nie możemy dłużej już słyszeć od 2012 roku, że (odpowiedni - PAP) czas przyjdzie po wyborach" – podkreśliła, dodając, że "czas na (związki partnerskie - PAP) jest teraz". Maja Ewa Nowak z Polski 2050 pytała z kolei o blokowanie projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Te pytania pokazują, jak ważne są dla posłów kwestie społeczne i jak pilne jest znalezienie rozwiązań dla problemów obywateli.