Gofrownica i opiekacz z Lidla

Dobrze rozpoczęty dzień to podstawa, a pyszne śniadanie to jego kluczowy element! Lidl proponuje modne urządzenia, które ułatwią poranne przygotowania. Marka Silvercrest, okrzyknięta najlepiej sprzedającą się marką małego sprzętu kuchennego i AGD w Europie według badań Euromonitor International Limited, oferuje wysoką jakość w przystępnej cenie.

W sklepach stacjonarnych i online na lidl.pl znajdziemy gofrownicę lub opiekacz do kanapek, 820 W, Silvercrest®. Użytkownicy Lidl Plus mogą liczyć na 10 zł zniżki, dzięki czemu urządzenie będzie dostępne za 29,99 zł[2]/szt.

Dla miłośników porannej herbaty lub kawy, Lidl poleca czajnik ze stali szlachetnej SILVERCREST® o pojemności ok. 2 l za 34,99 zł/szt. oraz elektryczny młynek do kawy, 180 W, SilverCrest® Kitchen Tools – również 10 zł taniej z kuponem w aplikacji, za 29,99 zł[3]/zestaw (oba dostępne także online).

Do porannego rytuału przyda się również odpowiednie naczynie. Na półkach Lidla znajdziemy zestaw 4 kubków Silvercrest® w cenie 21,96 zł/zestaw (także online) w kolorze czarnym lub białym, które można bez obaw myć w zmywarce.

Ulubione potrawy w lżejszej wersji

Osobom, które stawiają na potrawy w zdrowszej odsłonie Lidl oferuje inne urządzenia? Lidl poleca frytkownicę beztłuszczową, 1400 W, SilverCrest® Kitchen Tools (pojemność kosza 2,4 l, pojemność misy 3,3 l), którą dostaniemy 70 zł taniej, za 129 zł[4]/szt. (także online). To wielozadaniowe urządzenie potrafi znacznie więcej niż tylko przygotowywanie frytek. Dzięki 8 automatycznym programom z łatwością przygotujemy ryby, mięsa, a nawet domowe muffinki. Frytkownica posiada regulację temperatury od 80°C do 200°C, a dotykowy wyświetlacz LED zapewnia prostą obsługę. Teraz ulubione potrawy przyrządzimy szybciej, oszczędzając przy tym energię!

W przygotowaniu zup, wywarów czy sosów, pomocny może okazać się zestaw żaroodpornych garnków AMBIENTE od polskiej marki z 265 letnią historią – GERLACH, które z aplikacją Lidl Plus kupimy 80 zł taniej, za 199 zł[5]/zestaw (⌀ 24 cm, poj.: 5 L, ⌀ 18 cm, poj.: 2 L, ⌀ 16 cm, poj.: 1 L). Garnki zostały wykonane z eleganckiej, szczotkowanej stali, wyposażone w praktyczne pokrywki z funkcją odcedzania oraz wewnętrzną miarkę, która ułatwia precyzyjne odmierzanie płynów.

Orzeźwiający chłodnik lub pełne sezonowych owoców smoothie przygotujemy za pomocą blendera ręcznego, 600 W, marki Zelmer. Od soboty, 26 lipca, urządzenie będzie dostępne 20 zł taniej, w cenie 69,99 zł[6]/zestaw.

Zapiekanki i świeżość na dłużej

W sklepach Lidl Polska znajdziemy również formy żaroodporne ze szkła SilverCrest® (16,99 zł/szt.; także online) do zapiekania, do quiche’a i ciasta z owocami lub do sufletu, czy akcesoria do pakowania próżniowego SilverCrest® (14,99 zł/szt./zestaw; także online).

Do wyboru będziemy mieć zestaw 15 worków z zaworem próżniowym, 2 pojemniki próżniowe o poj.: 550 i 950 ml, pojemnik o poj. 2,28 L lub pompę próżniową.

