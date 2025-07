Pepco wniosek o upadłość w Niemczech. Jakie są szczegóły?

Jak informuje portal dlahandlu.pl, powołując się na doniesienia agencji Reuters, niemiecka spółka zależna grupy, Pepco Germany GmbH, podjęła kluczowy krok w kierunku głębokiej restrukturyzacji. W związku z tym, 21 lipca bieżącego roku, do sądu rejonowego w Berlinie-Charlottenburgu wpłynął od Pepco wniosek o upadłość w trybie samodzielnego zarządzania.

Warto podkreślić, że wybrany tryb postępowania, znany jako self-administration, nie oznacza nagłego zamknięcia działalności. Jest to procedura, w której dotychczasowy zarząd, pod nadzorem sądu, zachowuje kontrolę nad firmą i samodzielnie przeprowadza proces naprawczy. Celem takich działań jest przede wszystkim uzdrowienie spółki i dostosowanie jej modelu biznesowego do wymagań rynku, a nie jej likwidacja.

Jaki jest plan na restrukturyzację Pepco w Niemczech?

Mimo złożenia wniosku o upadłość, centrala grupy nie zamierza pozostawiać niemieckiego oddziału samemu sobie. Wręcz przeciwnie, plan zakłada aktywne wsparcie procesu sanacyjnego. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, spółka-matka deklaruje pełne zaangażowanie w proces naprawczy.

Pepco Group zapewnia, że będzie wspierać proces finansowo i strategicznie, a celem działań jest optymalizacja działalności i dostosowanie jej do specyfiki niemieckiego rynku. Oznacza to, że strategiczna restrukturyzacja Pepco ma na celu znalezienie nowego, bardziej rentownego modelu funkcjonowania w Niemczech, a nie całkowite wycofanie się z tego rynku. Firma będzie teraz analizować, które elementy oferty, strategii cenowej czy lokalizacji sklepów wymagają modyfikacji, aby lepiej trafiać w gusta i oczekiwania tamtejszych konsumentów.

Dobre wyniki Grupy a problemy Pepco Niemcy. Skąd ten paradoks?

Decyzja o restrukturyzacji niemieckiej spółki może być zaskakująca, zwłaszcza w kontekście ogólnych wyników finansowych całej grupy. Okazuje się bowiem, że podczas gdy oddział Pepco Niemcy boryka się z problemami, cała organizacja przeżywa okres dynamicznego wzrostu. To pokazuje, że kłopoty mają charakter lokalny, a nie systemowy.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Grupę w lipcu, wyniki za trzeci kwartał są imponujące. W III kwartale Nowa Grupa Pepco osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 1,1 mld euro, co oznacza wzrost o 7,7% rok do roku przy stałym kursie walutowym. Co więcej, przychody w ujęciu porównywalnym (LFL), czyli w sklepach istniejących od co najmniej roku, wzrosły o 2,6%. Sama marka Pepco zanotowała wzrost LFL o 2,4%, co jest trzecim takim kwartałem z rzędu. Poprawiła się również marża brutto grupy – aż o 180 punktów bazowych rok do roku.

Grupa kontynuuje także ekspansję. W omawianym kwartale otwarto netto 45 nowych sklepów Pepco i Dealz, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, co jasno wskazuje na kluczowe rynki rozwoju. Łącznie na koniec III kwartału sieć liczyła 4276 sklepów. Paradoks polega więc na tym, że doskonała kondycja finansowa całej grupy daje jej siłę i środki, by zająć się słabiej prosperującym rynkiem i przeprowadzić na nim głębokie, ale konieczne zmiany.