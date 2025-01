Samolot odwołany z powodu mgły. W jakich przypadkach odszkodowanie?

Czy mgła to nadzwyczajna okoliczność? Co z odszkodowaniem od linii lotniczych?

Mgła, choć jest standardowym zjawiskiem pogodowym, może stanowić nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie za odwołany lot z powodu mgły zależy od wielu czynników, w tym od tego, czy mgła została uznana za nadzwyczajną okoliczność, którą przewoźnik mógł przewidzieć.

W przypadku, gdy mgła jest uznana za taką okoliczność, pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania. Niemniej jednak, jeśli przewoźnik nie dostosował się do swoich obowiązków informacyjnych lub nie zaproponował alternatywnego transportu, pasażerowie mogą ubiegać się o rekompensatę.

W warunkach mgły pasażerowie mogą liczyć na wsparcie w formie posiłków, napojów czy zakwaterowania, gdy opóźnienia przekraczają dwie godziny.

Przywileje w przypadku przekierowania lotu – komentarz eksperta ds. pasażerów

Trudne warunki meteorologiczne same w sobie zwalniają przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty zryczałtowanego odszkodowania na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (tj. kwot 250 euro, 400 euro czy 600 euro), ponieważ nie są to okoliczności, na które przewoźnik ma jakikolwiek wpływ. Niemniej samo wystąpienie takiej nadzwyczajnej okoliczności nie prowadzi automatycznie do braku konieczności zagwarantowania pasażerom jakiejkolwiek pomocy czy opieki przez przewoźnika lotniczego.

Jak tłumaczy prawnik David Janoszka z AirCashBack, w przypadku przekierowania lotu na lotnisko alternatywne – przy założeniu, że lot będzie dalej kontynuowany do miejsca docelowego – przewoźnik lotniczy zawsze zobowiązany jest udzielić pasażerom opieki w formie posiłków i napojów.

Jeśli zachodzi konieczność oczekiwania na lot przez noc, przewoźnik musi dodatkowo zagwarantować zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy hotelem a lotniskiem. Jeżeli zaś lot ląduje na lotnisku alternatywnym, znajdującym się stosunkowo blisko miejsca docelowego (np. w Katowicach zamiast w Krakowie), przewoźnik ponosi koszt transportu pasażera z tego lotniska alternatywnego do lotniska docelowego lub do innego uzgodnionego miejsca (np. jego domu). Pasażer może również żądać od przewoźnika zagwarantowania rezerwacji na lot do miejsca docelowego, o ile taki lot jest dostępny.

Wtedy bez znaczenia pozostaje, czy zaburzenie lotu było przez kogokolwiek zawinione. Dlatego brak zapewnienia którejkolwiek z wymienionych form opieki przez przewoźnika lotniczego pozwala pasażerowi ponieść te wydatki samodzielnie, w drodze samopomocy, i żądać ich zwrotu od linii lotniczej. W tym celu niezbędne jest zachowanie potwierdzenia poniesienia danego kosztu (np. paragonów z potwierdzeniem zapłaty lub faktur).

Źródło: AirCashBack

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie