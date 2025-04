PiS chce zabrać pieniądze z 800 plus i dorzucić do NFZ! A to nie koniec

Hiszpański Santander rozważa sprzedaż większościowego pakietu akcji w Santander Bank Polska. Potencjalna transakcja, szacowana na 8 miliardów dolarów (ok. 33 miliardy złotych) dotyczyłaby posiadanych przez bank 62,2 proc. udziałów.

Decyzja hiszpańskiego banku wynika ze zmiany strategii i skupienia się na ekspansji w Ameryce Północnej i Południowej. Oznacza to, że Europa, w tym Polska, może stać się mniej priorytetowym rynkiem.

Obecnie trwają analizy wraz z firmą doradczą, sprzedaż jest jednym z rozważanych scenariuszy. Po napływie tych informacji akcje Santandera wzrosły o 6,06 proc., a polskiego banku o 6,9 proc.

Co sprzedaż Santander Bank Polska może oznaczać dla klientów? Nasze środki są bezpieczne

Sprzedaż udziałów może przynieść szereg zmian dla klientów banku. Oto niektóre z potencjalnych scenariuszy:

Zmiana właściciela: Bank może zostać przejęty przez innego dużego gracza na rynku finansowym, co może wpłynąć na strategię i ofertę banku.

Zmiany w ofercie: Nowy właściciel może wprowadzić zmiany w produktach i usługach oferowanych przez bank, np. w oprocentowaniu kredytów i lokat, opłatach za prowadzenie konta, czy dostępnych technologiach. Czy będą to zmiany korzystne, czy niekorzystne dla klientów, to już zależy od nowego właściciela.

Niezależnie od przemian w strukturze właścicielskiej, depozyty klientów (czyli nasze środki na kontach, lokatach etc.) w Santander Bank Polska są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100 tys. euro (ok. 429 468 tys. zł według kursu na 09.04.2025).

Co jeśli mamy kredyt w Santander Bank Polska? Zmiana właściciela banku wiele nie zmieni

Nawet jeśli zmieni się właściciel umowa kredytowa obowiązuję na tych samych zasadach, a zmiana właściciela banku nie zmienia warunków umowy kredytu. Nowy właścicieli "odziedziczy" umowę kredytu.

Prawo bankowe i kodeks cywilny w Polsce gwarantują, że ustalone w umowie zasady dotyczące raty kredytu, oprocentowania, okresu spłaty, harmonogramu spłat, czy zasady wcześniejszej spłaty nie ulegną zmianom.

Nowy właściciel może wprowadzić pewne kosmetyczne zmiany, takie jak np. inny numer konta do spłaty kredytu (o czym zostaniemy poinformowani), czy metody obsługi klientów (inna aplikacja, inna bankowość mobilna etc.), jednak nie wpłynie to na naszą umowę kredytu.

