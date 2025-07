Koniec bonu energetycznego 2025

Rząd nie przewiduje powrotu bonu energetycznego w 2025 roku, co potwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zgodnie z komunikatem, program miał charakter jednorazowej pomocy dla najuboższych i obejmował wyłącznie 2024 rok. Nowe wnioski nie będą przyjmowane, a ewentualne wypłaty mogą dotyczyć tylko gmin, które nie zakończyły rozliczeń z poprzedniego roku.

Kto skorzystał z bonu w 2024 roku?

W ramach programu w 2024 roku pomoc trafiła do około 2,4 miliona gospodarstw domowych. Świadczenie przysługiwało osobom, których miesięczny dochód nie przekraczał 2 500 zł w gospodarstwach jednoosobowych i 1 700 zł na osobę w wieloosobowych. Wysokość bonu wynosiła od 300 do 600 zł, a w przypadku ogrzewania elektrycznego – od 600 do 1 200 zł. Wnioski można było składać między 1 sierpnia a 30 września 2024 roku, a wypłaty następowały do końca roku lub na początku 2025.

Co zamiast bonu? Rząd stawia na zamrożenie cen energii

Choć bon nie powróci, rząd zapowiada kontynuację działań osłonowych. Zamiast świadczeń gotówkowych wprowadzono mechanizmy cenowe, które mają powstrzymać wzrost kosztów energii. Do końca września 2025 roku obowiązuje zamrożona cena prądu na poziomie 500 zł/MWh netto, podczas gdy bez interwencji wzrosłaby do około 623 zł/MWh.

Dodatkowo, na pół roku zawieszono opłatę mocową, a korekta taryf ma przyczynić się do dalszego obniżenia rachunków. Łączny koszt interwencji oszacowano na około 5,6 mld zł, z czego 1,476 mld zł dotyczy wyłącznie zawieszenia opłaty mocowej.

Przypominamy, że opłata mocowa wróciła od 1 lipca. Gospodarstwo domowe zapłaci średnio 14,07 zł brutto miesięcznie więcej, przy założeniu rocznego zużycia prądu na poziomie 2500 KWh (2,5 MWh).

Zaległe wypłaty – kto jeszcze może dostać bon?

Osoby, które złożyły poprawne wnioski w terminie, ale do tej pory nie otrzymały wypłaty, mogą jeszcze liczyć na przelew – jednak wyłącznie w ramach gminnych rozliczeń. Wnioski składane po terminie w 2024 roku nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości złożenia nowego wniosku w 2025 roku.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.