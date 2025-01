Sejm bierze się za przepisy o pracy dla cudzoziemców. Szykują się nowe przepisy

Zmiany dotyczące pracy dla cudzoziemców

W trakcie posiedzenia Sejmu w czwartek 23 stycznia, posłowie pracowali nad kilkoma ustawami uszczelniającymi system wizowy, takie jak ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia; o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP; nowelizacji niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym RP oraz nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemców na terytorium RP zakłada m.in. zwiększenie kar za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom, sprawniejsze procedury, mniejsze zaległości w urzędach i pełną elektronizację postępowań.

Z kolei projekt przygotowany przez MSZ ma pozwolić na eliminację nieprawidłowości w systemie wizowym RP, poprzez uporządkowanie wydawania wiz dla zagranicznych studentów. Według projektu wprowadzony ma być limit cudzoziemców na danej uczelni. Projekt ma także wyeliminować nieprawidłowości w systemie wizowym ma np. pozwolić na odmówienie przyznania wizy, jeśli uczelnia, czy wydział działa głównie w celu ułatwiania studentom pobytu w Polsce. Ponadto uczelnie będą miały obowiązek informować organy wydające wizę o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów.

Natomiast projekt MSWiA zakłada regulacje kwestii wjazdu, praw i zezwoleń pobytowych do zatrudnienia cudzoziemców w zawodach wymagających kwalifikacji. Przepisy mają dotyczyć też pobytu ich rodzin. Projekt ma także zobowiązać agencje pracy zatrudniania na umowę o pracę przez agencje pracy tymczasowej. Możliwe jednak, że ten zapis zostanie wycofany z ustawy.

Natomiast nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma uprościć warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wyższej kwalifikacji (w czym pomaga niebieska karta UE, która ma zagwarantować wolny dostęp do rynku pracy). Cudzoziemcy będą mieli jednak krótszy okres na zawarcie umowy z podmiotem powierzającym pracę, z 12 miesięcy do 6 miesięcy. Nowelizacja będzie wynikać z konieczności wdrożenia przepisów UE.

Szefowa resortu rodziny uzasadnia projekty

Uzasadnienie projektu o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom i stawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia zostały odczytane przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreślała, że celem projekt jest "bezpieczna przyszłość polskiej pracy".

Szefowa resortu przekazała, że projekt ma zabezpieczyć interesy polskich pracowników, aby nie musieli obawiać się utraty zatrudnienia, oraz pracownikom z zagranicy, aby zapobiec naruszania ich praw. Stwierdziła, że przepisy mają chronić rynek przed szarą strefą, dumpingiem płacowym, obniżaniem standardów, wyzyskiem i nieuczciwą konkurencją, a także zapobiec ponownej "aferze wizowej".

Projekt ma również wyłączyć możliwość potwierdzenia przez cudzoziemca znajomości języka polskiego jedynie świadectwem ukończenia szkoły policealnej w procesie ubiegania się o pobyt długoterminowy, lub obywatelstwo polskie.

Z kolei ustawa o rynku pracy ma zastąpić obowiązującą już 20 lat ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa zwiększy stypendium dla bezrobotnych uczestniczących w stażu (ze 120 proc. do 160 proc.), ma wprowadzić pożyczkę edukacyjną (wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ok. 35 tys. zł), oraz podwyższona ma być pożyczka na utworzenie stanowiska pracy do 10-krotności średniego wynagrodzenia (do ok. 75 tys. zł, do tej pory stanowiła jedynie 6-krotność średniej płacy).

