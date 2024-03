Spis treści

Kwoty emerytur w Polsce

Jak informuje ZUS, najwyższa emerytura w Polsce to ponad 43 tys. zł brutto, a najniższa 2 grosze. Osoba, która teraz co miesiąc dostaje kilkadziesiąt tysięcy na rękę, pracowała na to aż 62 lata. ZUS ujawnił, że ów rekordzista ze Śląska przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Najwyższą w Polsce emeryturę przyznaną kobiecie, w wysokości ponad 33,3 tys. zł brutto, dostaje emerytka z Bydgoszczy, która wypracowała ją przez 61 lat, a karierę zawodową skończyła mając lat 81 lat. Wybrała ponad 20 lat pracy, zamiast odpoczynku. Pytanie, kto ma dzisiaj do tego zdrowie? Tak długie odkładanie składek w ZUS-ie nie jest dobrym rozwiązaniem dla większości ludzi, którzy jednak chcieliby sobie po latach pracy trochę pożyć. Tylko pytanie, jak to robić, mając emeryturę wystarczającą raczej na egzystencję, niż życie jakie chciałoby się wieść?

Emerytura powyżej przeciętnej

Przeciętna emerytura w Polsce to obecnie 3 479 zł brutto. Bardzo wzrosła jednak liczba osób pobierających emerytury powyżej 7 tys. zł brutto. Takich osób jest w Polsce ponad 260 tys. W porównaniu z emerytami o świadczeniach bardzo niskich, to nadal bardzo niewiele. Ci ostatni, pobierający emerytury w przedziale od 2 200,01 zł do 2 600 zł brutto są największą emerycką grupą w Polsce. Przypadki rekordzistów z wysokimi emeryturami z pewnością zniechęcają do odchodzenia na emeryturę w wieku ustawowym. Pewien emeryt z mazowieckiego, któremu na emeryturę stanowczo się nie spieszyło, ma w tej chwili świadczenie w wysokości 36 tys. zł brutto, a nieco mniej od niego spracowany mieszkaniec Wielkopolski pobiera emeryturę 32 tys. zł brutto. Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, który przepracował w swoim życiu 58 lat, a więc znacznie ponad pół wieku, ma dzisiaj lat 77 i dostaje emeryturę w wysokości 22,7 tys. zł brutto. Przeszedł na emeryturę w wieku 76 lat, czyli o 11 lat później niż mógłby zgodnie z ustawą. A co, jeśli staż pracy nie jest szokujący, ale taki całkiem, powiedzmy, do przyjęcia? Mieszkaniec Torunia, który na emeryturę przeszedł 5 lat temu w wieku 78 lat, mając 45 lat stażu pracy, pobiera 20,2 tys. zł emerytury brutto.

Poniżej najniższej emerytury

Na drugim biegunie mamy groszowe świadczenia emerytalne, niższe od tzw. najniższej emerytury. Emerytury niższe od gwarantowanej kwoty minimalnej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł brutto są, można powiedzieć, w natarciu. Ich liczba co roku wzrasta o ponad 20 tys. Najniższa emerytura w Polsce, którą wypłaca oddział ZUS we Wrocławiu, wynosi zaledwie 2 grosze. Pobiera ją mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, mając na koncie zaledwie miesiąc działalności gospodarczej. Kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, po odprowadzaniu składki emerytalnej przez 3 miesiące, pobiera 5 groszy świadczenia.

Emerytura minimalna

Prawo do emerytury minimalnej zyskują osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i udowodniły wymagany staż pracy, to jest 20-letni okres ubezpieczenia w przypadku kobiety i 25-letni w przypadku mężczyzny. Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego.

Porozmawiaj z doradcą emerytalnym ZUS

Na pewno każda z osób zbliżających się do wieku emerytalnego przed przejściem na emeryturę chciałaby wiedzieć, jak wzrosłoby jej świadczenie gdyby pracowała nieco dłużej – rok, dwa i więcej. Wielu seniorów zastanawia się też, w jakim miesiącu najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę, by była ona jak najwyższa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dobrze jest skonsultować się z doradcą emerytalnym. Taki doradca może w kalkulatorze emerytalnym wyliczyć przewidywaną wysokość emerytury, którą dostalibyśmy, odchodząc z pracy już teraz, ale i jej wysokość np. po roku, dwóch i więcej dalszej pracy.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Prawo do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zależy od dwóch rzeczy:

ukończenia powszechnego wieku emerytalnego,

udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.

Wysokość emerytury jest natomiast uzależniona:

od kwoty zwaloryzowanych składek,

kapitału początkowego,

średniego dalszego trwania życia.

Na wysokość świadczenia wpływa także moment przejścia na emeryturę.

Oczywiście na wysokość emerytury przekładają się także zarobki. Im wyższe, tym wyższe będzie świadczenie, ponieważ od wyższych zarobków odkładane są wyższe składki na ubezpieczenie społeczne. Dłuższa praca przekłada się na wyższe świadczenie nie tylko dlatego, że opłaca się wtedy dodatkowe składki, ale i dlatego, że są one waloryzowane. A poza tym u osoby, która przechodzi na emeryturę w wieku późniejszym niż ustawowy, przyjmuje się do obliczeń emerytury mniejszą liczbę miesięcy życia. Może hipotetycznego życia na emeryturze komuś, kto będzie pracował dłużej pozostanie mniej, ale za to świadczenie, od którego z kolei zależeć będzie jakość tego życia, będzie wyższe. Doradca emerytalny obliczy, czy na tyle wyższe, żeby faktycznie było warte dłuższej pracy. Można się z nim skontaktować w oddziale ZUS lub podczas e-wizyty (wideorozmowy).

Kiedy przejść na emeryturę?

O tym, w jakim terminie przejść na emeryturę, każdy powinien zdecydować sam, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na:

to, jak długo były odprowadzane składki emerytalne,

to, w jakiej wysokości były odprowadzane,

to, czy staż ubezpieczeniowy pozwoli na podniesienie emerytury do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury,

sytuację pracowniczą (czy nie czekają nas niedługo np. nagrody jubileuszowe),

kiedy ZUS wypłaci np. trzynastą i czternastą emeryturę,

czy jest przed, czy już po marcowej waloryzacji świadczeń.

