Kamery śledzą samochody, fiskus porównuje dane

Urzędy skarbowe sięgają po coraz nowocześniejsze narzędzia kontroli. Jednym z nich jest Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPR). To sieć kamer, które rejestrują przejeżdżające samochody i odczytują ich tablice rejestracyjne.

Dane z tego systemu mogą być wykorzystywane do sprawdzania, czy informacje wpisane przez przedsiębiorcę do ewidencji przebiegu pojazdu zgadzają się z rzeczywistością. Jeśli kamera zarejestruje firmowy samochód w weekend, w środku nocy albo w miejscu, którego nie ma w „kilometrówce”, urzędnicy mogą zażądać wyjaśnień.

Jednym z urzędów, który sięgnął po takie dane, jest urząd skarbowy w Krakowie. Przedsiębiorcy otrzymują już pisma dotyczące niezgodności w dokumentacji samochodów wykorzystywanych w firmach.

100 proc. VAT? Trzeba spełnić warunki

Przepisy przewidują dwa podstawowe sposoby rozliczania samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Pierwszy jest prostszy. Przedsiębiorca odlicza wtedy 50 proc. VAT od zakupu auta oraz wydatków związanych z jego eksploatacją. Zakłada się, że samochód jest wykorzystywany zarówno służbowo, jak i prywatnie. Nie trzeba wówczas prowadzić szczegółowej ewidencji przebiegu.

Druga możliwość pozwala odliczyć pełne 100 proc. VAT. To jednak wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Samochód musi być wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych. Przedsiębiorca powinien zgłosić go do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 i prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tak zwaną kilometrówkę. Każdy przejazd musi być w niej odpowiednio udokumentowany i mieć związek z działalnością gospodarczą.

Jedna niezgodność może kosztować tysiące

Problemy zaczynają się wtedy, gdy dane z kamer nie zgadzają się z zapisami przedsiębiorcy. Jeśli firma nie potrafi przekonująco wyjaśnić, dlaczego samochód pojawił się w określonym miejscu i czasie, fiskus może zakwestionować prawo do pełnego odliczenia VAT.

Konsekwencje mogą być poważne. Urząd może zażądać korekty wcześniejszych rozliczeń i potraktować samochód tak, jakby od początku był wykorzystywany w sposób mieszany. Wtedy przedsiębiorcy przysługiwałoby tylko 50 proc. odliczenia podatku.

Dla firmy, która przez kilka lat korzystała z pełnego odliczenia VAT, oznacza to konieczność oddania sporych pieniędzy. Do zwrotu podatku mogą dojść jeszcze odsetki. W niektórych przypadkach rachunek może wynieść wiele tysięcy złotych.

„Kilometrówka” musi zgadzać się z rzeczywistością

Nowe możliwości kontroli oznaczają, że przedsiębiorcy powinni szczególnie pilnować dokumentacji samochodów firmowych. Samo zgłoszenie auta na formularzu VAT-26 nie wystarczy. Ważne jest również to, czy sposób jego wykorzystywania rzeczywiście odpowiada warunkom pełnego odliczenia VAT.

Warto więc sprawdzić, czy wszystkie przejazdy zostały prawidłowo wpisane do ewidencji i czy można wyjaśnić ewentualne rozbieżności. W dobie cyfrowych kontroli fiskusa niezgodności w dokumentach mogą szybko zwrócić uwagę urzędników.

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