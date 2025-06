500 plus dla małżeństw. Senat zajmie się dopłatami dla par z długim stażem

Spis treści

W większości polskich miast osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny mogą skorzystać z darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Nie wszystkie gminy oferują jednak takie rozwiązania, dlatego przed podjęciem działań warto sprawdzić dostępność usługi na stronie internetowej urzędu miasta lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej miejscowości.

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego są finansowane ze środków własnych poszczególnych gmin, co oznacza, że każda społeczność lokalna może dostosować ofertę do swoich możliwości budżetowych. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest jedynie symboliczna, zwrotna kaucja w wysokości 5 proc. wartości urządzenia, jednak nie mniej niż 30 złotych. Ta niewielka opłata ma motywować do odpowiedzialnego korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Różnorodność dostępnego sprzętu

Sprzęty rehabilitacyjne charakteryzują się dużą różnorodnością i są precyzyjnie dostosowywane do konkretnych schorzeń oraz ich stopni zaawansowania. Ponieważ polskie przepisy traktują je odmiennie niż wyroby medyczne, nie istnieje jeden, ścisły katalog dostępnych urządzeń. Ta elastyczność pozwala na lepsze dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Do najczęściej wypożyczanych sprzętów należą:

balkoniki trzyfunkcyjne - wspomagające mobilność i zapewniające stabilność podczas chodzenia

kule pachowe i łokciowe - podstawowe pomoce do przemieszczania się

materace przeciwodleżynowe - zapobiegające powstawaniu odleżyn u osób leżących

łóżka rehabilitacyjne elektryczne - umożliwiające regulację pozycji ciała

wózki inwalidzkie - zarówno standardowe, jak i specjalistyczne modele

Procedura zawarcia umowy wypożyczenia

Przed otrzymaniem sprzętu każda osoba zainteresowana musi zawrzeć formalną umowę wypożyczenia z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Umowa ta stanowi podstawę prawną do korzystania ze sprzętu i określa prawa oraz obowiązki stron.

Warunki korzystania z wypożyczalni:

osobami uprawnionymi są wyłącznie mieszkańcy danej gminy

sprzęt wypożyczany jest według kolejności składanych zgłoszeń

dostępność zależy od aktualnych zasobów wypożyczalni

każdy egzemplarz sprzętu posiada unikalny numer inwentarzowy oraz kartę informacyjną z instrukcją obsługi

UWAGA! Kategorycznie zabrania się usuwania numerów inwentarzowych ze sprzętu, ponieważ służą one do identyfikacji i kontroli stanu urządzeń.

Standardowy okres wypożyczenia wynosi maksymalnie 180 dni (6 miesięcy), jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie umowy. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór, transport oraz zwrot sprzętu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy wypożyczający nie może samodzielnie odebrać lub zwrócić sprzętu wielkogabarytowego, wypożyczalnia może zorganizować transport, ale wyłącznie w granicach administracyjnych gminy.

Centralna wypożyczalnia technologii wspomagających PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi program "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością", który znacząco zwiększa dostęp do specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń. Ta ogólnopolska inicjatywa stanowi przełom w dostępności nowoczesnych rozwiązań wspomagających.

W centralnej wypożyczalni można otrzymać między innymi wózki elektryczne i skutery dla osób z ograniczoną mobilnością, zaawansowane aparaty słuchowe dla osób z wadami słuchu, czy powiększalniki i inne urządzenia wspomagające wzrok. Oferta obejmuje również nowoczesne technologie komunikacji alternatywnej dla osób niewerbalnych.

Kto może korzystać z wypożyczalni PFRON

Z wypożyczalni technologii wspomagających mogą korzystać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

osoby z niepełnosprawnością ruchową

osoby z niepełnosprawnością słuchową

osoby z niepełnosprawnością wzrokową

osoby niewerbalne, czyli niekomunikujące się za pomocą języka mówionego lub pisanego, wymagające komunikacji alternatywnej lub wspomagającej

Wymagane dokumenty:

Podstawowym warunkiem skorzystania z wypożyczalni jest posiadanie

ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ,

, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub

lub orzeczenia równoważnego.

Istotne ograniczenie dotyczy osób, które w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku otrzymały ze środków PFRON lub Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowanie na zakup identycznej technologii wspomagającej. Takie osoby nie mogą wypożyczyć tego samego typu sprzętu.

Proces składania wniosku i zawarcia umowy

Aby wypożyczyć sprzęt z centralnej wypożyczalni PFRON, należy złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Po złożeniu wniosku pracownik CIDON przeprowadza szczegółową weryfikację formalną dokumentu oraz sprawdza, czy wnioskodawca nie otrzymał wcześniej dofinansowania na identyczną technologię wspomagającą.

Warunki umowy wypożyczenia

Podstawowym warunkiem otrzymania technologii wspomagającej jest zawarcie pisemnej lub elektronicznej umowy wypożyczenia z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz wpłacenie jednorazowej, zwrotnej kaucji w wysokości 2 proc. ceny zakupu danej technologii. Umowa zostaje podpisana najpóźniej w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

Standardowa umowa wypożyczenia zawierana jest na okres jednego roku lub na krótszy czas wynikający z okresu ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. Istnieje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok, jednak aby to uczynić, należy zgłosić chęć kontynuowania wypożyczenia za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia nie później niż miesiąc przed datą wygaśnięcia obecnej umowy.

Sonda Czy korzystałeś/korzystałaś już z darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego? Tak, korzystałem/am z wypożyczalni gminnej Tak, korzystałem/am z wypożyczalni PFRON Nie, ale planuję skorzystać w przyszłości Nie korzystałem/am i nie mam takiej potrzeby

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.