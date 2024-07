Syn Zygmunta Solorza poszedł w ślady ojca? Jego spółka zanotowała rekordowe zyski

Syn Zygmunta Solorza Piotr Żak prężnie rozwija spółkę zajmującą się influencer marketingiem

Agencja Golden Coil Piotra Żaka (który niedawno został również prezesem Telewizji Polsat) zajmuje się influencer marketingiem, głównie z udziałem youtuberów i blogerów. Jak podaje portal Wirtualne Media, w 2023 roku wpływy sprzedażowe spółki wzrosły o 19,2 proc. do kwoty 16,89 mln zł. Z kolei przychody krajowe zwiększyły się z 12,07 mln zł do 14,39 mln zł, a zagraniczne z 2,09 mln zł, do 2,5 mln zł.

Koszty operacyjne spółki Piotra Żaka również wzrosły, ale nie w tym stopniu co przychody (o 16,3 proc.) do kwoty 14,45 mln zł. Wzrosły także wydatki na usługi obce do 14,21 mln zł (wcześniej 11,93 mln zł), a koszty wynagrodzeń spadły o ponad połowę z 445,1 tys. zł do 207,4 tys. zł. Ostatecznie zyski operacyjne spółki wyniosły w 2023 roku 2,49 mln zł (wcześniej 1,67 mln zł), a zysk netto 1,83 mln zł (wcześniej 1,34 mln zł). Do tego doszło 114,6 tys. zł dywidendy od spółki Space Cat Industries (w której Golden Coil ma 20 proc. udziałów) i 258,1 tys. zł kosztów finansowych. Wirtualne Media podają, że spółka miała na rachunkach 4,31 mln zł w 2023 roku, gdy w 2022 roku ta kwota wynosiła 3,12 mln zł.

Rekordowe zyski i dywidendy spółki Piotra Żaka

Co zaś z dywidendami? Te również były rekordowe. Z zysku z 2023 roku na dywidendę przeznaczono 800 tys. zł (w 2022 roku 450 tys. zł, a w 2021 roku 100 tys. zł). Dla przypomnienia, Piotr Żak ma w Golden Line 75 proc. udziałów, pozostałe 25 proc. ma szefowa agencji Martyna Karaś. Właściciele zdecydowali, że 1,03 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

Piotr Żak, jako syn jednego z najbogatszych Polaków - Zygmunta Solorza jest nie tylko większościowym udziałowcem Golden Line, ale jest również prezesem należącej do jego ojca Telewizji Polsat. Ponadto zasiada w radach nadzorczy spółek Solorza, takich jak Cyfrowy Polsat, Netia, Polkomtel, Asecco Poland, Mobiem Polska, Grupa Interia, ZE PAK, oraz spółek zależnych.