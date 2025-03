Spis treści

Luty 2025: Sprzedaż detaliczna zaskakuje spadkiem

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lutym 2025 roku, które odbiegają od wcześniejszych prognoz. Zamiast oczekiwanego wzrostu, odnotowano spadek sprzedaży w cenach stałych, co wywołało zdziwienie wśród ekspertów. Przyjrzyjmy się bliżej szczegółowym danym i spróbujmy zrozumieć przyczyny tej sytuacji.

Spadek sprzedaży w cenach stałych

Według danych GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2025 roku spadła o 0,5 procent w ujęciu rocznym. To znacząca różnica w porównaniu do konsensusu przygotowanego przez PAP Biznes, który zakładał wzrost o 3,2 procent. Jeszcze bardziej zaskakujący jest spadek w ujęciu miesięcznym, który wyniósł aż 6 procent.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2025 roku spadła o 0,5 procent w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 6 procent" – podał GUS w swoim komunikacie.

Sprzedaż w cenach bieżących – niewielki wzrost

W przeciwieństwie do sprzedaży w cenach stałych, sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym 2025 roku odnotowała niewielki wzrost. Wyniósł on 0,6 procent rok do roku. Jednak i w tym przypadku dane te odbiegają od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 5,0 procent.

Rozbieżność z prognozami

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes prognozowali znacznie lepsze wyniki sprzedaży detalicznej. Oczekiwano wzrostu sprzedaży w cenach stałych o 3,2 procent rok do roku oraz spadku o 2,8 procent w ujęciu miesiąc do miesiąca. W cenach bieżących prognozy wskazywały na wzrost o 5,0 procent rok do roku. Rzeczywiste dane GUS znacząco odbiegają od tych oczekiwań, co sugeruje, że na rynek wpłynęły czynniki, których nie uwzględniono w prognozach.

Sprzedaż internetowa – wzrost, ale z niuansami

GUS zwrócił również uwagę na sprzedaż detaliczną przez internet. W lutym 2025 roku, w porównaniu ze styczniem 2024 roku, odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 5,2 procent. To pozytywny sygnał, wskazujący na rosnące znaczenie e-commerce w polskim handlu.

"GUS podał, że w lutym 2025 r. w porównaniu ze styczniem 2024 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 5,2 proc." - czytamy w raporcie.

Zmienne udziały w sprzedaży internetowej

Analiza poszczególnych grup towarowych ujawnia ciekawe tendencje w sprzedaży internetowej. Wzrost udziału w sprzedaży przez internet odnotowały przedsiębiorstwa z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 24,8 proc. przed rokiem do 28,0 proc.). Oznacza to, że coraz więcej konsumentów decyduje się na zakup odzieży i obuwia online.

Z drugiej strony, spadek udziału w sprzedaży internetowej wykazały jednostki z grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 24,2 proc. do 19,7 proc.). Może to być związane z różnymi czynnikami, takimi jak wzrost popularności e-booków i audiobooków, a także zmiana preferencji konsumentów.

"Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 24,8 proc. przed rokiem do 28,0 proc.), natomiast spadek udziału wykazały jednostki z grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 24,2 proc. do 19,7 proc.)" - informuje GUS.

Przyczyny spadku sprzedaży detalicznej

Spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym 2025 roku może być spowodowany różnymi czynnikami. Wśród potencjalnych przyczyn można wymienić:

Wysoka inflacja: Rosnące ceny towarów i usług mogą ograniczać siłę nabywczą konsumentów, co przekłada się na mniejszą sprzedaż.

Spowolnienie gospodarcze: Osłabienie tempa wzrostu gospodarczego może wpływać na nastroje konsumentów i skłaniać ich do oszczędzania.

Zmienne preferencje konsumentów: Zmiany w preferencjach konsumentów, takie jak rosnąca popularność zakupów online, mogą wpływać na strukturę sprzedaży detalicznej.

Efekt bazy: Wysoka baza odniesienia z poprzedniego roku może utrudniać osiągnięcie wzrostu sprzedaży.

Perspektywy sprzedaży detalicznej

Dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej w lutym 2025 roku są sygnałem ostrzegawczym dla polskiej gospodarki. Spadek sprzedaży w cenach stałych, w połączeniu z rozbieżnością między prognozami a rzeczywistymi wynikami, sugeruje, że na rynek wpłynęły nieoczekiwane czynniki. Konieczna jest dalsza analiza danych i monitorowanie sytuacji, aby zrozumieć przyczyny tego spadku i podjąć odpowiednie działania. Wzrost sprzedaży internetowej jest pozytywnym sygnałem, ale nie компенсует w pełni spadku w tradycyjnym handlu detalicznym. Przyszłość polskiego handlu detalicznego zależy od wielu czynników, w tym od inflacji, tempa wzrostu gospodarczego i preferencji konsumentów.

Jak wyjaśnia Sebastian Błaszkiewicz Head of Sales Excellence w Univio, "strach i obawy co do naszej najbliższej przyszłości wynikające z napiętej sytuacji geopolitycznej wpływają na ostrożność w szczególności dotyczącą inwestycji osobistych i dokonywanie większych zakupów produktów nie pierwszej potrzeby".

Błaszkiewicz dodaje, że "wiele osób w takiej sytuacji myśli o “czarnej godzinie” co wpływa na odkładanie w czasie odważniejszych decyzji zakupowych".

-Wskazuje na to jedna ze składowych wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK) w marcu 2025 - poprawiła się ocena możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy o 4,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Konsumenci starają się bardzo racjonalnie zarządzać budżetami domowymi, aby móc oszczędzać pieniądze - twierdzi Błaszkiewicz z Univio.