LOT uruchamia od wiosny 2025 roku trzy nowe, całoroczne połączenia z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu, wzmacniając swoją obecność w regionie.

Rozwój oferty jest możliwy dzięki nowym samolotom Boeing 737 MAX 8, które LOT zacznie odbierać jeszcze w tym roku

Kraków Airport, drugi największy port lotniczy w Polsce, obsłużył w 2023 roku 11,1 mln pasażerów, a w 2024 roku spodziewa się ponad 13 mln.

Nowe połączenia LOT-u z Krakowa

Od wiosny przyszłego roku z Kraków Airport będzie można polecieć bezpośrednio do trzech europejskich metropolii – Barcelony, Madrytu i Rzymu. To część ambitnej strategii rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT, które sukcesywnie wzmacniają swoją obecność w portach regionalnych.

Jak poinformował dyrektor biura siatki połączeń Robert Ludera, rozwój oferty jest możliwy dzięki nowym maszynom w flocie przewoźnika. – „Jeszcze w tym roku rozpoczniemy odbiory nowych samolotów typu Boeing 737 MAX 8 z fabryki z Seattle” – zapowiedział. Dodał, że nowe jednostki mają służyć nie tylko rozwojowi warszawskiego hubu, ale również wzmocnieniu obecności LOT-u w regionach.

Kraków z kluczową rolą w strategii przewoźnika

W ocenie Roberta Ludery, krakowskie lotnisko zajmuje wyjątkowe miejsce w planach narodowego przewoźnika. LOT już teraz oferuje z Krakowa rejsy m.in. do Stambułu, Chicago, Paryża-Orly, Tel Awiwu oraz krajowe loty do Warszawy i Olsztyna.

Nowe kierunki mają być największym jednorazowym rozszerzeniem w historii obecności przewoźnika w Małopolsce. – „Nasze plany na przyszły rok zakładają, że przewieziemy nawet 800 tys. pasażerów w skali roku” – podkreślił Ludera. Połączenia będą całoroczne, a ich częstotliwość w sezonie letnim wyniesie: cztery loty tygodniowo do Barcelony, sześć do Madrytu i pięć do Rzymu.

Rosnące znaczenie Kraków Airport

Według prezesa lotniska Łukasza Strutyńskiego, ogłoszenie nowych połączeń to wyjątkowy moment w historii portu. – „Szacujemy, że wzrost obecności LOT w Kraków Airport w przyszłym roku wyniesie 40 proc.” – ocenił.

Kraków Airport jest obecnie drugim największym lotniskiem w Polsce i największym portem regionalnym. W 2023 roku obsłużył 11,1 mln pasażerów, a w tym roku spodziewa się przekroczenia progu 13 mln.

LOT – narodowy przewoźnik z tradycją

Polskie Linie Lotnicze LOT, działające od 1929 roku, należą do 11. najstarszych linii lotniczych na świecie. W 2023 roku przewoźnik obsłużył 10,7 mln pasażerów, oferując rejsy dalekodystansowe do USA, Kanady, Indii, Japonii i Korei Południowej, a także liczne połączenia europejskie.

Złote Laury 2025 - dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.