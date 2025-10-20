Do stażu pracy wliczone zostaną okresy prowadzenia działalności gospodarczej, pracy na umowach cywilnoprawnych i zatrudnienia za granicą

Wyższy staż pracy oznacza więcej urlopu – przy 10 latach stażu przysługuje 26 dni zamiast 20

Dodatki stażowe wzrosną dla pracowników samorządowych, nauczycieli i służby zdrowia

Odprawy emerytalne, pośmiertne i z tytułu zwolnienia będą wyższe przy dłuższym udokumentowanym stażu

Dodatki stażowe – kto i ile więcej dostanie?

Dodatki stażowe wypłacane są obowiązkowo pracownikom sfery budżetowej i przysługują za wysługę lat. Otrzymują je między innymi pracownicy samorządowi, pracownicy służby zdrowia oraz nauczyciele. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest co miesiąc, zwykle wraz z podstawowym wynagrodzeniem.

Wysokość dodatku stażowego zależy od kategorii pracowników. Nauczyciele otrzymują 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, przy czym dodatek nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Pracownicy samorządowi zaczynają otrzymywać dodatek stażowy po 5 latach pracy – wynosi on 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 1 proc., również z limitem 20 proc.

Po wejściu w życie nowych przepisów pracownicy samorządowi, którzy wykonywali wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, mogą uzyskać wyższe dodatki stażowe już od pierwszych miesięcy 2026 roku.

W sektorze prywatnym dodatki stażowe nie są obowiązkowe, ale pracodawca może je wprowadzić w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy czy w samej umowie o pracę. Najczęściej przyjmowana stawka to 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy.

Nagroda jubileuszowa – kiedy i ile można otrzymać?

Nagroda jubileuszowa funkcjonuje przede wszystkim w sektorze publicznym i przysługuje po osiągnięciu określonej liczby lat pracy: 20, 25, 30, 35 i 40 lat. Jeśli przepisy przewidują nagrodę jubileuszową dla danej kategorii pracowników, jej wypłata jest obowiązkowa.

Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli wygląda następująco:

75 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy

100 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy

150 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy

200 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy

250 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy

Pracownicy samorządowi mają jeszcze bardziej korzystne warunki – po 40 latach pracy otrzymują 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 45 latach aż 400 proc.

Wyższe odprawy dzięki dłuższemu stażowi pracy

Odprawa z tytułu zwolnienia

Wysokość odprawy z tytułu zwolnienia bezpośrednio zależy od stażu pracy. Staż krótszy niż 2 lata uprawnia do odprawy w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, staż od 2 do 8 lat daje prawo do odprawy jak za 2 miesiące pracy, a staż powyżej 8 lat to możliwość otrzymania odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawę wypłacają obowiązkowo pracodawcy zatrudniający minimum 20 pracowników, gdy dochodzi do zwolnienia grupowego albo zwolnienia z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. W Polsce obowiązuje limit odprawy wynoszący 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa emerytalna – nawet trzy pensje

Odprawa emerytalna wiąże się z przejściem pracownika na emeryturę i jej wysokość również zależy od stażu pracy. W przypadku nauczycieli zatrudnienie krótsze niż 20 lat daje prawo do odprawy w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, staż wynoszący co najmniej 20 lat to odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia, a co najmniej 30 lat pracy oznacza nawet 3-miesięczne wynagrodzenie.

Pracownicy samorządowi mają jeszcze korzystniejsze warunki – zatrudnienie krótsze niż 20 lat daje prawo do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia, a dłuższy staż pracy to możliwość otrzymania odprawy w kwocie 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pośmiertna dla rodziny

Odprawa pośmiertna należy się rodzinie zmarłego pracownika – małżonkowi, dzieciom, rodzicom oraz innym osobom, wobec których pracownik miał obowiązek alimentacyjny. Wysokość odprawy pośmiertnej również zależy od stażu pracy zmarłego.

Jeśli staż wynosi mniej niż 10 lat, rodzinie należy się odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Staż od 10 do 15 lat to prawo do 3-miesięcznego wynagrodzenia, a jeszcze dłuższa praca oznacza możliwość uzyskania aż 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – dłuższy staż to większa ochrona

Przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę także bierze się pod uwagę staż pracy, przy czym ważny jest okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Po zmianach przepisów, jeśli pracodawca wcześniej zatrudniał kogoś na podstawie umów cywilnoprawnych, ten czas będzie się liczył do długości okresu wypowiedzenia.

Obecnie obowiązujące okresy wypowiedzenia:

okres zatrudnienia krótszy niż 6 miesięcy – 2 tygodnie wypowiedzenia

praca minimum 6 miesięcy, ale krótsza niż 3 lata – 1 miesiąc wypowiedzenia

co najmniej 3-letnie zatrudnienie – 3 miesiące wypowiedzenia

Kto najwięcej zyska na zmianie przepisów o stażu pracy?

Największymi beneficjentami nowych przepisów będą osoby, które:

przez wiele lat prowadziły działalność gospodarczą, a następnie przeszły na etat

pracowały długo na umowach zlecenia u różnych zleceniodawców przed zatrudnieniem na umowę o pracę

łączyły różne formy zatrudnienia – działalność, zlecenia i umowy o pracę

pracowały za granicą przed podjęciem zatrudnienia w Polsce

Dla takich osób nowe przepisy mogą oznaczać nawet kilkunastoletni skok w stażu pracy – co przełoży się na wyższy urlop, dodatki stażowe i lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku zwolnienia czy przejścia na emeryturę.

Żeby skorzystać z nowych uprawnień, kluczowe będzie odpowiednie udokumentowanie wcześniejszych okresów zatrudnienia – zaświadczenia z ZUS, umowy cywilnoprawne, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej czy zatrudnienie za granicą.

