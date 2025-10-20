Więcej urlopu, wyższe dodatki od 2026: Nowe przepisy o stażu pracy zmienią Twoją pensję i benefity

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-10-20 9:01

Od stycznia 2026 roku tysiące osób pracujących obecnie na etat może liczyć na więcej dni urlopu, wyższe dodatki stażowe i dłuższe okresy wypowiedzenia. Wszystko dzięki rewolucyjnej zmianie w sposobie liczenia stażu pracy – wreszcie będą się liczyć lata spędzone na umowach zlecenia i w biznesie.

Dwoje pracowników w kamizelkach odblaskowych i dżinsach, trzymających w dłoniach niebieskie kaski ochronne, idących w magazynie. Zdjęcie ilustruje zmiany w przepisach o stażu pracy, o których możesz przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: Aleksandarlittlewolf Dwoje pracowników w kamizelkach odblaskowych i dżinsach, trzymających w dłoniach niebieskie kaski ochronne, idących w magazynie. Zdjęcie ilustruje zmiany w przepisach o stażu pracy, o których możesz przeczytać na Super Biznes.
  • Do stażu pracy wliczone zostaną okresy prowadzenia działalności gospodarczej, pracy na umowach cywilnoprawnych i zatrudnienia za granicą
  • Wyższy staż pracy oznacza więcej urlopu – przy 10 latach stażu przysługuje 26 dni zamiast 20
  • Dodatki stażowe wzrosną dla pracowników samorządowych, nauczycieli i służby zdrowia
  • Odprawy emerytalne, pośmiertne i z tytułu zwolnienia będą wyższe przy dłuższym udokumentowanym stażu
Super Biznes SE Google News

Dodatki stażowe – kto i ile więcej dostanie?

Dodatki stażowe wypłacane są obowiązkowo pracownikom sfery budżetowej i przysługują za wysługę lat. Otrzymują je między innymi pracownicy samorządowi, pracownicy służby zdrowia oraz nauczyciele. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest co miesiąc, zwykle wraz z podstawowym wynagrodzeniem.

Wysokość dodatku stażowego zależy od kategorii pracowników. Nauczyciele otrzymują 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, przy czym dodatek nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Pracownicy samorządowi zaczynają otrzymywać dodatek stażowy po 5 latach pracy – wynosi on 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta z każdym kolejnym rokiem o 1 proc., również z limitem 20 proc.

Po wejściu w życie nowych przepisów pracownicy samorządowi, którzy wykonywali wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, mogą uzyskać wyższe dodatki stażowe już od pierwszych miesięcy 2026 roku.

W sektorze prywatnym dodatki stażowe nie są obowiązkowe, ale pracodawca może je wprowadzić w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy czy w samej umowie o pracę. Najczęściej przyjmowana stawka to 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy.

Nagroda jubileuszowa – kiedy i ile można otrzymać?

Nagroda jubileuszowa funkcjonuje przede wszystkim w sektorze publicznym i przysługuje po osiągnięciu określonej liczby lat pracy: 20, 25, 30, 35 i 40 lat. Jeśli przepisy przewidują nagrodę jubileuszową dla danej kategorii pracowników, jej wypłata jest obowiązkowa.

Wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczycieli wygląda następująco:

  • 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy
  • 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy
  • 150 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy
  • 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy
  • 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy

Pracownicy samorządowi mają jeszcze bardziej korzystne warunki – po 40 latach pracy otrzymują 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a po 45 latach aż 400 proc.

Polecany artykuł:

Staż pracy przy wyliczeniu emerytury. Jak wpływa na wysokość świadczenia emeryt…

Wyższe odprawy dzięki dłuższemu stażowi pracy

Odprawa z tytułu zwolnienia

Wysokość odprawy z tytułu zwolnienia bezpośrednio zależy od stażu pracy. Staż krótszy niż 2 lata uprawnia do odprawy w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, staż od 2 do 8 lat daje prawo do odprawy jak za 2 miesiące pracy, a staż powyżej 8 lat to możliwość otrzymania odprawy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawę wypłacają obowiązkowo pracodawcy zatrudniający minimum 20 pracowników, gdy dochodzi do zwolnienia grupowego albo zwolnienia z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych. W Polsce obowiązuje limit odprawy wynoszący 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa emerytalna – nawet trzy pensje

Odprawa emerytalna wiąże się z przejściem pracownika na emeryturę i jej wysokość również zależy od stażu pracy. W przypadku nauczycieli zatrudnienie krótsze niż 20 lat daje prawo do odprawy w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia, staż wynoszący co najmniej 20 lat to odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia, a co najmniej 30 lat pracy oznacza nawet 3-miesięczne wynagrodzenie.

Pracownicy samorządowi mają jeszcze korzystniejsze warunki – zatrudnienie krótsze niż 20 lat daje prawo do odprawy w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia, a dłuższy staż pracy to możliwość otrzymania odprawy w kwocie 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pośmiertna dla rodziny

Odprawa pośmiertna należy się rodzinie zmarłego pracownika – małżonkowi, dzieciom, rodzicom oraz innym osobom, wobec których pracownik miał obowiązek alimentacyjny. Wysokość odprawy pośmiertnej również zależy od stażu pracy zmarłego.

Jeśli staż wynosi mniej niż 10 lat, rodzinie należy się odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Staż od 10 do 15 lat to prawo do 3-miesięcznego wynagrodzenia, a jeszcze dłuższa praca oznacza możliwość uzyskania aż 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Polecany artykuł:

Staż pracy, a zdolność kredytowa. Jaki wpływ na wysokość kredytu ma czas zatrud…

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – dłuższy staż to większa ochrona

Przy obliczaniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę także bierze się pod uwagę staż pracy, przy czym ważny jest okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Po zmianach przepisów, jeśli pracodawca wcześniej zatrudniał kogoś na podstawie umów cywilnoprawnych, ten czas będzie się liczył do długości okresu wypowiedzenia.

Obecnie obowiązujące okresy wypowiedzenia:

  • okres zatrudnienia krótszy niż 6 miesięcy – 2 tygodnie wypowiedzenia
  • praca minimum 6 miesięcy, ale krótsza niż 3 lata – 1 miesiąc wypowiedzenia
  • co najmniej 3-letnie zatrudnienie – 3 miesiące wypowiedzenia

Kto najwięcej zyska na zmianie przepisów o stażu pracy?

Największymi beneficjentami nowych przepisów będą osoby, które:

Dla takich osób nowe przepisy mogą oznaczać nawet kilkunastoletni skok w stażu pracy – co przełoży się na wyższy urlop, dodatki stażowe i lepsze zabezpieczenie finansowe w przypadku zwolnienia czy przejścia na emeryturę.

Żeby skorzystać z nowych uprawnień, kluczowe będzie odpowiednie udokumentowanie wcześniejszych okresów zatrudnienia – zaświadczenia z ZUS, umowy cywilnoprawne, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej czy zatrudnienie za granicą.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki
QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL
Pytanie 1 z 16
Ten popularny w Polsce kobiecy zawód już nie istnieje. Chodzi o:
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STAŻ PRACY