Od 1 stycznia 2026 r. okresy pracy na zleceniu i prowadzenia działalności gospodarczej będą wliczane do stażu pracy, co doceni wysiłek wielu Polaków.

Ustawa podpisana przez Prezydenta RP obejmuje również przeszłe okresy pracy na zleceniu i działalności gospodarczej, wyrównując szanse na rynku pracy.

Zmiana ta zapewni dostęp do uprawnień pracowniczych takich jak dłuższy urlop, nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe dla osób pracujących w różnych formach zatrudnienia.

ZUS będzie wydawał zaświadczenia o stażu pracy, a w razie potrzeby będzie można go udokumentować własnymi dokumentami.

Dobra wiadomość dla wszystkich pracujących na umowach zleceniach i prowadzących działalność gospodarczą! Od 1 stycznia 2026 roku ich wysiłek zostanie w pełni doceniony. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów zleceń będą wliczane do stażu pracy. To przełomowa zmiana, która wpłynie na sytuację zawodową wielu Polaków.

Prezydent RP podpisał ustawę, która powstała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem nowych przepisów jest zapewnienie większej równości na rynku pracy poprzez wliczanie do stażu różnych form aktywności zawodowej. To koniec z podziałem na "lepsze" i "gorsze" formy zatrudnienia. Uczciwa praca, niezależnie od formy, będzie wreszcie doceniana.

Ważne słowa padły we wrześniu br. w Sejmie z ust ministry pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk: „Mało kto tak naprawdę ma możliwość wyboru formy umowy, na podstawie której świadczona jest praca. Zlecenie to też praca. Jednoosobowa działalność gospodarcza to praca. I zasługują na docenienie. Dlatego konieczna jest zmiana Kodeksu pracy, aby wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego”. Te słowa doskonale oddają ducha zmian, które mają na celu zniwelowanie nierówności na rynku pracy.

Ustawa obejmuje również okresy sprzed lat

Projekt ustawy, podpisany 16 października 2025 roku przez Prezydenta RP, zakłada, że do stażu pracy będą wliczane nie tylko przyszłe, ale i przeszłe okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów zleceń. Oznacza to, że pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie zlecenie lub prowadzili własną firmę, również zyskają nowe uprawnienia wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy. Dzięki temu wielu pracowników uzyska dostęp do podstawowych uprawnień pracowniczych, takich jak dłuższy urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe. To realna poprawa sytuacji finansowej i zawodowej wielu osób.

Zgodnie z nową ustawą, do stażu pracy wliczać się będą:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umowy zlecenia,

świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą,

okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

przebyty za granicą (udokumentowany) okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.

To szeroki zakres aktywności zawodowych, które do tej pory były pomijane przy obliczaniu stażu pracy.

Proces udokumentowania stażu pracy ma być prosty i przejrzysty. Zaświadczenie potwierdzające okresy, które będą wliczać się do stażu pracy, wyda Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To standardowa procedura, która ułatwi pracownikom gromadzenie niezbędnych dokumentów.

W sytuacji, gdy ZUS nie będzie w stanie wydać takiego zaświadczenia (na przykład ze względu na upływ czasu i brak dokumentacji), pracownik będzie miał możliwość udowodnienia stażu pracy za pomocą własnych dokumentów. To ważne zabezpieczenie dla osób, które mogą mieć trudności z uzyskaniem zaświadczenia z ZUS.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy ustawy wejdą w życie w dwóch etapach:

od 1 stycznia 2026 roku dla pracodawców z sektora finansów publicznych,

pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy dla pracodawców spoza sektora publicznego.

Dzięki temu wszyscy pracodawcy będą mieli czas na dostosowanie się do nowych regulacji.

