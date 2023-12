Tyle PiS dał Rydzykowi przez 8 lat! Ujawniono bajońską kwotę

Sute przelewy z ministerstw

Portal podaje liczne przykłady kwot jakie płynęły z państwowej kasy do instytucji związanych z Rydzykiem. Wśród nich jest m.in. utworzenie muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Cała inwestycja pochłonie 224 mln zł z rządowych dotacji.

"Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych trafiło do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (szkoły wyższej ojca Rydzyka), ponad 50 mln zł na budowę geotermii, a ponad 30 mln zł do Telewizji Trwam"-informuje wyborcza.biz.

Jak czytamy, senator Krzysztof Brejza ujawnił, że "Lasy Państwowe w ostatnich kilku latach przelały 0,5 mln zł do fundacji związanych z Tadeuszem Rydzykiem. Tak wynika z odpowiedzi na interwencję senatorską. Sprawny drwal, król wyrębu".

Wśród kolejnych przelewów, które wymienia wyborcza.biz, jest ponad 900 tys. zł trafiło z kolei do spółek związanych z ojcem Rydzykiem w ramach wsparcia antykryzysowego. Fundacja Lux Veritatis dostała 335 tys. zł, spółka Nasza Przyszłość - prawie 28 tys. zł, a spółka Bonum - 539 tys. zł.

Dalej czytamy, że "blisko 300 tys. zł wypłacił mediom Rydzyka resort finansów za emisję spotów informacyjnych kampanii na temat zmian w prawie podatkowym. Na emisje spotów w Telewizji Trwam w ramach kampanii "Planuję długie życie". Akcja "Planuję długie życie", do fundacji Lux Veritatis, czyli właściciela Telewizji Trwam, zrealizowało Ministerstwo Zdrowia. 18 października przekazano 192,9 tys. zł, a 17 listopada - 184,5 tys. zł.".

Wczoraj informowaliśmy, że z okazji 32. rocznicy powstania Radia Maryja, leśnicy przekazali pół tony mięsa zwierząt leśnych. Dar został przekazany przez kapelana oraz młodych pracowników Lasów Państwowych.

To tylko ułamek przykładów, które przez 8 lat przekazał PiS do Rydzyka. Mimo to Rydzyk skarży się, że “ludzie bogatsi mają zamknięte portfele”.

-Bardzo prosimy o pomoc. Szukajcie następnych, którzy chcieliby pomóc, bo liczba ofiarodawców na pewno poważnie się zmniejszy. Jeżeli tych ofiar będzie mniej, to mniej będziemy mogli uczynić dobra - stwierdził o. Tadeusz Rydzyk.

