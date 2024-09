Tylko nieliczni emeryci będą dostawać czternastki! Waloryzacja "daje i zabiera"

Coraz mniej emerytów będzie dostawać czternaste emerytury?

Ustawa o 14. emeryturze, która została uchwalona w 2023 roku ustanowiony jest sztywny limit podstawowej wysokości świadczenia - seniorzy, którzy otrzymują emeryturę lub rentę do 2900 zł są uprawnieni do pełnej kwoty czternastki. W przypadku przekroczenia limitu, czternaste świadczenie jest pomniejszane według zasady "złotówka za złotówkę". Tym samym senior, którego emerytura wynosi 3500 zł, dostanie czternastkę o 600 zł niższą, niż podstawowe świadczenie wysokości minimalnej emerytury (czyli zamiast 1780,96 zł, otrzyma 1180,96 zł).

Jak wskazuje Oskar Sobolewski dla money.pl, w efekcie z roku na rok wraz z coroczną waloryzacją, będzie zmniejszała się grupa emerytów uprawniona do otrzymania czternastego świadczenia. To efekt braku wpisania do ustawy waloryzacji progu 2900 zł, jeśli nie dojdzie do zmian w przepisach, które go zwiększą, coraz mniej seniorów będzie otrzymywać czternastki.

Co więcej, jeżeli w perspektywie lat minimalna emerytura wzrośnie do np. 3000 zł, żaden emeryt nie będzie dostawał 14. emerytury pełnej wysokości.

14. emerytura do likwidacji? Ekspert postuluje zmiany

Zdaniem Sobolewskiego 14. emerytura "zniechęca do dłuższej pracy" i tym samym zwiększania swojego świadczenia, bo mechanizm zawiera kryterium według którego osoby z wyższymi emeryturami nie otrzymują czternastek, lub dostają je mniejszej wysokości. Ekspert wskazuje, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów, które zachęcają do dłuższej pracy, oraz drugiej waloryzacji.

Sobolewski wskazuje również, że zmiany w systemie emerytalnym muszą być jednak dobrze przemyślanie, a także dobrze zakomunikowane i przedyskutowane "aby nie było żadnych wątpliwości co do do ich treści".

