Umowa na budowę SMR-ów w Polsce podpisana. Obajtek komentuje

Umowę o współfinansowanie technologii BWRX-300 zostało podpisane przez firmy z Polski, USA i Kanady. Dzięki temu ORLEN Synthos Green Energy wejdzie w posiadanie projektów spełniających zarówno polskie, jak i europejskie standardy, oraz przyśpieszanie w rozpoczęciu prac konstrukcyjnych przy pierwszym reaktorze SMR w Polsce. Dodatkowo projekt będzie wykorzystywany przy budowie reaktorów jądrowych, dzięki czemu koszty będą niższe, a budowa będzie sprawniejsza.

– Zawiązana współpraca dowodzi, że nasze plany dotyczące wdrożenia technologii małego atomu w Polsce są realne. To ważny krok na drodze do budowy całej floty reaktorów, jakie zamierzamy stworzyć razem z naszym partnerem w ramach spółki ORLEN Synthos Green Energy. Dzięki temu jeszcze w tej dekadzie stabilna energia popłynie do polskiego przemysłu i do polskich gospodarstw domowych. Każdy kolejny SMR będzie wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a mówimy tu o całkowicie bezpiecznym, a do tego niskoemisyjnym źródle energii – skomentował prezes zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Warto zaznaczyć, że ORLEN Synthos Green Energy ma w Polsce wyłączność na budowę reaktorów w technologii BWRX-300. Ponadto po raz pierwszy polska spółka jest strona umowy na wykonanie projektu budowy elektrowni jądrowej. Dzięki temu będzie mieć aktywny wpływ na projektowanie.

