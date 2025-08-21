14. emerytura w 2025 roku. Rząd Tuska w końcu ujawnił termin wypłaty

14. emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r., a pierwsze wypłaty ruszą 29 sierpnia.

W 2025 r. świadczenie wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli więcej niż w poprzednich latach.

Pełna kwota trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto, a dla wyższych świadczeń zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę".

14. emerytura jest zwolniona z zajęć komorniczych i nie wymaga składania wniosków.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Seniorzy otrzymają środki w terminach przewidzianych dla standardowych świadczeń emerytalno-rentowych, przy zastrzeżeniu, że pierwsze wypłaty 14 emerytury (na konta bankowe) ZUS zaplanował na 29 sierpnia 2025 r. - dla osób, którym świadczenia podstawowe wypłacane są w terminie do 1 dnia każdego miesiąca - podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2025 roku wysokość świadczenia wyniesie 1878,91 zł brutto (tj. o blisko o 100 zł więcej niż w ub. roku i aż 628 zł więcej niż w 2021 r.).

Resort podkreśla, że czternasta emerytura ma charakter wyrównawczy i jest realnym wsparciem osób o niższych świadczeniach, a więc tych, którzy najbardziej odczuwają skutki wzrostu kosztów życia. Dlatego, tak jak dotychczas, pełna kwota świadczenia trafi do tych emerytów i rencistów, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Dla osób z wyższymi emeryturami zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę” do poziomu 4728,91 brutto, powyżej którego czternasta emerytura nie przysługuje.

Świadczenie będzie przekazywane automatycznie, bez konieczności składania wniosków, w terminach przewidzianych dla standardowych świadczeń emerytalno-rentowych.

Komornik nie zajmie 14. emerytury

Podkreślamy, że czternasta emerytura jest stałym elementem systemu zabezpieczenia społecznego – ma nie tylko charakter finansowego wsparcia, lecz także wzmacnia stabilność sytuacji osób starszych. Świadczenie to nie podlega zajęciom komorniczym i nie wpływa na wysokość innych form pomocy społecznej.

Ministerstwo zaznacza, że aby wzmocnić bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych, w tym roku wprowadzona została renta wdowia. "Odpowiedzialne państwo nie może pozostawiać emerytów samym sobie – powinno zapewniać realną ochronę przed ubóstwem i nierównością społeczną" - podkreśla.

