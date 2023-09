W bankach tyka nowa bomba pozwów? "To byłby prawdziwy kataklizm"

prezes Gdański wyraził przekonanie, że masowe i skuteczne podważanie WIBOR-u byłoby katastrofalne dla Polski i trudne do wyobrażenia. Wskazał na obecność licznych analiz, opracowań i argumentów merytorycznych, które potwierdzają poprawność tego wskaźnika.

Przemysław Gdański zachęcił do spojrzenia na tę kwestię z innego punktu widzenia. Zapytał, czy klienci są dokładnie informowani o tym, jak Narodowy Bank Polski ustala średni kurs walut, który jest wpisywany do umów i kodeksu cywilnego, a nikt nie kwestionuje jego wiarygodności. Podkreślił, że wystarczy wskazać ten kurs i miejsce jego publikacji, a nie należy sprowadzać ochrony konsumenta do absurdu. - To jest trudne do wyobrażenia i dlatego mam mocne przekonanie, że do tego nie dojdzie, bo nie ma ku temu podstaw. Jest bardzo dużo analiz, opracowań i merytorycznych argumentów, które potwierdzają poprawność WIBOR-u - powiedział Przemysław Gdański w rozmowie z portalem money.pl.

W swojej wypowiedzi Przemysław Gdański podkreślił znaczenie stabilności WIBOR-u dla gospodarki Polski i wyraził nadzieję, że sytuacja ta nie doprowadzi do masowego podważania tego wskaźnika. - Gdyby doszło do sytuacji masowego skutecznego podważania WIBOR-u, to mielibyśmy w Polsce prawdziwy kataklizm - dodał Gdański.

