W tych chorobach przysługuje 1780 zł miesięcznie z ZUS. Bez względu na dochód

Renta z ZUS

Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to wzrosło w 2024 roku. Kolejna podwyżka nastąpi 1 marca 2025. Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy: 1780,96 zł miesięcznie, a renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy wynosi 1335,72 zł.

ZUS oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypominają, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Za całkowicie niezdolną do pracy osobą jest ta, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Natomiast za częściowo niezdolną do pracy uznaje się natomiast osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

Podstawowym warunkiem uzyskania renty jest wystąpienie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu niezdolność do pracy orzekana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie będzie rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, wówczas niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat.

Na liście chorób, które najczęściej są powodem przyznania renty z ZUS są m.in.: choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, choroby układu oddechowego, choroby oka, zaburzenia psychiczne i zachowania, takie jak schizofrenia czy depresja, nowotwory złośliwe związane z pracą, choroby skóry, przewlekłe choroby układu ruchu, choroby zakaźne i pasożytnicze, choroby układu kostno-stawowego oraz mięśniowego i tkanki łącznej; choroby zawodowe: pylica płuc, choroby zakaźne, uszkodzenie głosu, ubytek słuchu, choroby obwodowego układu nerwowego, przewlekłe choroby układu ruchu, choroby skóry, nowotwory złośliwe.