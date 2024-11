Wakacje od ZUS. Jak wypełnić wniosek samodzielnie?

Kto może skorzystać z wakacji od ZUS?

Od początku listopada przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie na jeden miesiąc od składek na ZUS. W tym roku zwolnienie przysługuje tylko na grudzień. Do tej pory złożono już 50 tys. wniosków. W 2025 roku zainteresowani będą mieli możliwość wyboru miesiąca, w którym chcą skorzystać ze zwolnienia, więc liczba wniosków rozłoży się bardziej równomiernie na kolejne kwartały.

Przepisy precyzują, że z ulgi skorzystają wyłącznie przedsiębiorcy opłacający pełne składki. Ulga bowiem dotyczy tylko składki społecznej. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wakacje od ZUS, nadal będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną i podatki.

- Aby skorzystać z ulgi wakacje od ZUS, należy złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który ma zostać objęty ulgą. Skorzystanie z wakacji składkowych, nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wypełnianie tego dokumentu przez oficjalną stronę urzędu jest procesem mozolnym, czasochłonnym i nieintuicyjnym, nawet dla księgowej. Ponadto złożenie tego dokumentu musimy potwierdzić profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub też kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jeszcze bardziej wydłuża ten proces. Na szczęście dziś z pomocą osobom, które same prowadzą swoje sprawy księgowe, przychodzą odpowiednie aplikacje do księgowości automatycznej. Uruchomienie jej na telefonie czy komputerze, może sprowadzić ten proces do zaledwie kilku kliknięć, bez zbędnego czekania, szukania i błądzenia. Aplikacja na postawie wprowadzonych dokumentów wyliczy wysokość składek ZUS oraz wygeneruje dokumenty gotowe do wysyłki do ZUS – mówi Joanna Foks-Anyszewska z faktura.pl.

Biuro rachunkowe Taxeon z Warszawy zamieściło na YT film instruktażowy, który krok po kroku przeprowadza przedsiębiorcę przez cały proces.

Zwolnienie od składek przysługuje przedsiębiorcom, a nie osobom zatrudnionym na etacie! Aby otrzymać zwolnienie, należy spełnić warunki:

Prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą

Zatrudniać nie więcej niż 10 pracowników (do limitu wlicza się przedsiębiorca oraz osoby wykonujące na jego rzecz pracę w oparciu o umowę zlecenia)

Przedsiębiorca choć przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek

W ostatnich dwóch latach przed rokiem, w którym składa wniosek, przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w równowartości 2 milionów euro

Jakich składek nie opłaca się w ramach wakacji od ZUS?

Przedsiębiorca korzystający z „wakacji” w wybranym miesiącu nie zapłaci:

Ubezpieczenia emerytalnego, czyli składki odprowadzanej na przyszłą emeryturę. Zwolnienie z opłacania tej składki nie wpływa na długość okresu ubezpieczenia: ten miesiąc i tak wliczy się do stażu emerytalnego. – jest to korzystne, ponieważ miesiąc, w którym korzystasz z ulgi, wlicza się do Twojego stażu emerytalnego.

Ubezpieczenia rentowego, czyli składki zapewniającej zabezpieczenie w przypadku utraty przez przedsiębiorcę zdolności do pracy. zwolnienia z opłacania tej składki ten okres także jest liczony do stażu pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe – składka przeznaczona na ochronę w razie wypadku przy pracy. Tutaj również, mimo braku wpłat w danym miesiącu, przedsiębiorca będzie nadal objęty ochroną wypadkową.

Dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – to składka, którą przedsiębiorca może płacić, aby mieć prawo do zasiłku chorobowego.