Podwyżka dodatków dla emerytów! Seniorzy dostaną nawet 1300 złotych

Waloryzacja dodatków emeryckich 2024. Dla kogo podwyżka?

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Niestety, drożyzna nas nie opuszcza. Ale plusem tego zjawiska jest wyższa waloryzacja świadczeń dla seniorów. Inflacja to jeden ze wskaźników, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków dla emerytów i rencistów. Przy wzroście płac na poziomie 14,3 proc. oraz wskaźniku inflacji 13,0 proc. wskaźnik waloryzacji wyniósłby 15,86 proc. Co to oznacza w praktyce? Osoby otrzymujące emeryturę minimalną w wysokości 1 588,44 zł zyskałyby 252 zł do emerytury. Ale to też dobra wiadomość dla osób otrzymujących dodatki do emerytur, jak np. dodatek kombatancki. Wraz ze wzrostem wskaźnika waloryzacji emerytur idą w górę dodatki. Na przykład przy waloryzacji na poziomie 15,86 proc. dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 294,39 zł wzrósłby o 46,69 zł do kwoty 341,08 zł; dodatek do renty inwalidy wojennego, który wynosi obecnie 1127,12 zł wzrósłby o 178,76 do kwoty 1305,88 zł; dodatek kompensacyjny wynoszący obecnie 44,16 zł podskoczyłby o 7 zł do poziomu 51,16 zł.

