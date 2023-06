Tajemnicza waloryzacja emerytur! Ekstra 200 zł z powodu wysokiej inflacji

Uważaj! Masz w domu tę łyżkę do spaghetti? GIS ostrzega

W pierwotnie uchwalonej ustawie budżetowej prognozowana inflacja wynosiła 9,8 proc. - w znowelizowanej wersji wskaźnik został podniesiony do 12 proc. W przypadku gospodarstw emerytów i rencistów prognozowany wzrost ma wynieść 12,3 proc. Jest więc wysokie prawdopodobieństwa, że właśnie o tyle zostaną podniesione renty oraz świadczenia emerytalne.

"Rząd zorientował się, że inflacja nie odpuszcza i założenia do budżetu były zbyt optymistyczne. Dlatego podnosi prognozę inflacji w 2023 r. na 12,3 proc. Dla świadczeniobiorców oznacza to, że przy waloryzacji, jaka będzie miała miejsce 1 marca, ten wskaźnik będzie brany pod uwagę" - podkreślił w rozmowie z dziennikiem "Fakt" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego. Z przedstawionych przez niego wyliczeń cytowanych przez "Fakt" wynika, że "minimalna emerytura, która dziś wynosi 1 588, 44 zł brutto, wzrosłaby do 1 783, 82 zł brutto".

Emerytura minimalna a wysokość dodatkowych świadczeń emerytalnych

W przypadku, gdy emerytura minimalna ulegnie podwyższeniu - będzie to miało bezpośredni wpływ na wysokość trzynastej oraz czternastej emerytury. Jak informuje "Fakt" "jeśli te prognozy się sprawdzą, oprócz waloryzacji, do portfeli seniorów dodatkowo popłynie dodatkowo ok. 3 560 zł brutto".

