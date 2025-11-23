PKP Intercity nie planuje podnosić cen biletów od 14 grudnia wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2025/2026.

Spółka podejmuje decyzje cenowe na podstawie szczegółowej analizy rynku, popytu, obłożenia tras i zachowań klientów, a nie "z automatu".

Zwiększone rekompensaty rządowe (m.in. o 6,5 mld zł w latach 2024-2030) pozwalają PKP Intercity na utrzymanie stabilnych cen biletów.

PKP Intercity prognozuje wzrost liczby pasażerów do 88 mln w 2025 roku i 110 mln do 2030 roku, co świadczy o rosnącej popularności kolei.

PKP Intercity nie planuje podwyżki cen biletów od 14 grudnia

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na kolei pasażerowie nie muszą obawiać się nagłego wzrostu kosztów podróży. Biuro prasowe przewoźnika przekazało, że spółka nie zamierza podnosić cen biletów. Jak podkreślono, polityka cenowa nie jest podejmowana „z automatu”, tylko po sprawdzeniu sytuacji rynkowej oraz zachowań klientów.

„Obecnie spółka nie przewiduje podwyżek cen biletów wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2025/2026. O wszelkich zmianach w ofertach lub cenach będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem” - przekazało biuro prasowe PKP Intercity.

Analiza rynku i frekwencji kluczem do decyzji o cenach

Spółka wskazuje, że stale monitoruje sprzedaż i popyt na połączenia. W analizach uwzględnia m.in. segmentację pasażerów, obłożenie na konkretnych trasach, sezonowość ruchu, czasy przejazdu oraz komfort podróży. Ważne są też warunki konkurencji i skala modernizacji prowadzonych na liniach kolejowych. PKP Intercity bada również liczbę dostępnych miejsc i zmiany frekwencji w poszczególnych pociągach, aby – jak deklaruje – oferować „właściwy produkt we właściwym czasie i w odpowiedniej cenie”.

Wcześniejsze podwyżki i wycofanie decyzji w 2023 roku

Ostatnia próba podniesienia cen miała miejsce w styczniu 2023 roku. Wtedy bazowe ceny biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w składach EIC o 17,4 proc., a w TLK/IC o 11,8 proc. Spółka tłumaczyła tę decyzję rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Jednak już na początku lutego 2023 roku przewoźnik wycofał podwyżkę, wskazując na działania optymalizacyjne oraz zwiększenie rekompensaty w ramach umowy o świadczenie usług publicznych PSC.

Również w 2024 roku ceny biletów pozostały bez zmian po tym, jak rząd zwiększył rekompensatę dla PKP Intercity o 6,5 mld zł w latach 2024–2030.

Rosnąca liczba pasażerów PKP Intercity

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator w kraju, łączący duże miasta, ośrodki turystyczne i kierunki europejskie. W ubiegłym roku przewoźnik obsłużył 78,5 mln pasażerów, a na 2025 rok szacuje wzrost do 88 mln. Długoterminowy cel na 2030 rok to nawet 110 mln podróżnych.

