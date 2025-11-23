QUIZ PRL. „Maluch” kosztował 20 pensji i był symbolem wolności. Sprawdź, co pamiętasz o Fiacie 126p

W naszym nostalgicznym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przeniesie Cię do epoki, gdy o własne auto trzeba było czekać latami, a „Maluch” był marzeniem milionów Polaków.

„Maluch” kosztował ok. 70 tysięcy złotych, co stanowiło równowartość 20 przeciętnych pensji. W przeliczeniu na dzisiejsze warunki to niemal 120 tysięcy złotych! Ale w PRL-u problemem nie były tylko pieniądze. Trzeba było mieć przydział albo zapisać się na listę i czekać latami. PKO przyjmowało przedpłaty, ludzie zakładali książeczki oszczędnościowe typu F i z nadzieją odkładali kolejne kwoty. Kto nie miał cierpliwości, szedł na giełdę, gdzie ceny osiągały nawet 120 tysięcy złotych - dwukrotnie więcej niż w salonie.

Parametry techniczne nie robiły wrażenia nawet jak na lata 70. Dwucylindrowy silnik o pojemności 594 cm³ generował zaledwie 23 konie mechaniczne. Prędkość maksymalna? 105 km/h. Przyspieszenie do setki? Ponad 30 sekund. Ale właśnie prostota konstrukcji była największą zaletą - można było go naprawić kluczem francuskim i śrubokrętem.

„Maluch” stał się czymś więcej niż środkiem transportu. Był namiastką wolności w zniewolonym systemie, symbolem aspiracji i awansu społecznego. Stefan Karwowski w „Czterdziestolatku” jeździł czerwonym Fiatem 126p.

Z polskich fabryk w latach 1973-2000 zjechało 3,3 miliona Fiatów 126p. Eksportowano je do Chin, gdzie jeździły jako taksówki, na Kubę i nawet do Australii, gdzie sprzedawano je pod nazwą FSM Niki jako najtańszy nowy samochód na rynku. Ostatni egzemplarz z limitowanej serii „Happy End” zjechał z taśmy 22 września 2000 roku i trafił do muzeum Fiata w Turynie.

Dziś dobrze zachowane egzemplarze kosztują 20-30 tysięcy złotych, a za fabrycznie nowe żąda się nawet 100 tysięcy. Z auta dla biednych „Maluch” stał się klasykiem i obiektem kultu.

A teraz sprawdź, ile naprawdę wiesz o legendarnym Fiacie 126p!

